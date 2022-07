Anglaterra o França pugnaran avui (18:00h, Teledeporte) per coronar-se com a noves reines del futbol europeu. Després de cinc anys d’espera, una nova selecció agafarà el relleu a Països Baixos. La selecció anglesa, amfitriona del torneig, ja sap que tindrà el públic a favor en un Wembley que s’espera que s’ompli per a la cita. Al davant tindran la selecció més cops campiona de la competició. Fins a vuit vegades han alçat el títol les alemanyes, l’últim cop el 2013. Les angleses encara no saben que és guanyar una Eurocopa, ja que han perdut les dues finals disputades, el 1984, contra Suècia, i el 2009, contra Alemanya.