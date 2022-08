Anglaterra va proclamar-se ahir campiona de l’Eurocopa 2022, després d’imposar-se a la selecció alemanya en la final que va disputar-se a Wembley. El títol, però, no va decidir-se fins a la pròrroga gràcies a un gol de Chloe Kelly en el minut 110. A més a més, va assolir-se el rècord d’assistència en un partit d’Eurocopa, tant masculí com femení, amb 87.192 espectadors.

Després d’una primera part igualada en què l’amfitriona va gaudir de més ocasions -White en va tenir una de clara amb un xut per damunt del travesser abans de la mitja part- i Alemanya va anar de menys a més, però ningú va ser capaç de veure porteria, la cosa va animar-se a la represa. Anglaterra va obrir la llauna amb un gol de Toone, que va definir amb una gran vaselina, al 62. No obstant això, quan la victòria semblava encarrilada per a les angleses va aparèixer Magull per empatar el partit al 79. En conseqüència, es va haver de recórrer a la pròrroga.

Les dues seleccions buscaven el triomf, tot i que tampoc volien arriscar-se a cometre errors. Al final, va ser Kelly qui va guanyar la partida en un servei de banda i va empènyer la pilota al fons de la xarxa de la porteria de Frohms per donar la primera Eurocopa a Anglaterra. Earps va intervenir per salvar la victòria.