Una exnedadora del CN Terrassa va denunciar haver patit agressions sexuals per part d’un exentrenador de l’entitat, a partir del 1989, quan ella tenia entre dotze i tretze anys. El cas va ser denunciat pel diari Ara i l’exnedadora té previst presentar pròximament una denúncia contra el seu exentrenador, Eduard Baldó, per tres presumptes agressions sexuals. Mitjançant un comunicat, el CN Terrassa va anunciar que davant la publicació d’aquest reportatge es planteja una sèrie d’accions, entre elles un «suport total a les víctimes que van patir el presumpte assetjament sexual» per part d’aquest entrenador. Alhora, va fer una «condemna total a aquests potencials fets» i també «a tots els que s’hagin pogut produir al llarg de la trajectòria d’aquestes persones dins de les nostres instal·lacions» i en qualsevol cas «en l’àmbit de l’esport». El CN Terrassa es posa a total disposició i col·laboració per «aclarir els fets denunciats».