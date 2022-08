L’escorta gironí Oriol Paulí va arribar a un acord amb el MoraBanc Andorra per rescindir el seu contracte. Així ho va explicar ahir el club, a través d’un comunicat en el qual «li agraeix la professionalitat durant les dues temporades que ha estat tricolor i li desitja tota la sort en el futur». D’aquesta manera, Paulí, de 28 anys, té carta blanca per fitxar pel Barça -també se l’havia relacionat amb el Bàsquet Girona- i continuar a l’ACB, després del descens a LEB Or dels andorrans el curs passat. En aquest sentit, el gironí obrirà una nova etapa al Barça per convertir-se en el jugador que completi la plantilla que dirigeix Sarunas Jasikevicius i, de retruc, els blaugranes complirien el còmput català per tancar l’equip.

La temporada passada amb l’Andorra Paulí va aconseguir una mitjana de 6,4 punts, 3,6 rebots i 2,0 assistències a la Lliga Endesa amb 8,4 de valoració.