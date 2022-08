El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va reforçar ahir el seu avantatge al capdavant del Mundial de Fórmula 1 en guanyar el Gran Premi d’Hongria, el tretzè del campionat, que es va disputar a Hungaroring, el circuit dels afores de Budapest; on els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Alpine), van acabar quart i vuitè, respectivament, i el mexicà Sergio Pérez (Red Bull) va concloure en cinquena posició.

Verstappen, de 24 anys, que havia sortit desè, va aconseguir la seva vuitena victòria de la temporada -la vint-i-vuitena en la F1- en guanyar a Hongria l’última carrera abans de les vacances, per davant dels dos Mercedes, el del sèptuple campió mundial anglès Lewis Hamilton -que va marcar la volta ràpida en carrera- i el del seu compatriota George Russell, que havia sortit des de la «pole» i va acabar tercer.

El monegasc Charles Leclerc -company de Sainz- va acabar sisè en la pista dels afores de la capital hongaresa, just per davant de l’anglès Lando Norris (McLaren) i del doble campió mundial asturià. Leclerc es va mostrar molt frustrat després de la carrera amb l’estratègia escollida pel seu equip. Ferrari, de nou, i ja van unes quantes vegades en aquest mundial, es va equivocar amb la tàctica. Uns errors, que com ahir, allunyen de mica en mica els seus pilots del títol, en especial, Leclerc. Mentrestant, Verstappen no falla i eixampla cada cop més l’avantatge en el mundial.

També van puntuar el francès Esteban Ocon -company d’Alonso a Alpine- i el quatre cops campió del món alemany Sebastian Vettel (Aston Martin), que van acabar novè i desè, respectivament, a Hungaroring. Precisament, Ocon i Alonso van ser protagonistes a la sortida. El francès va impedir l’avançament del seu company d’equip a qualsevol preu, mentre que per l’altre costat, el van superar diferents pilots.

Verstappen lidera ara amb 258 punts i tornarà de l’aturada vacacional, el pròxim 28 d’agost, en el Gran Premi de Bèlgica -a Spa-Francorchamps- amb un avantatge de vuitanta punts sobre Leclerc.

Checo continua tercer en el Mundial, amb 173 punts; i Russell va desbancar de la quarta plaça del certamen a Sainz, que és cinquè, amb 156 punts, dues menys que l’anglès.

Alonso continua desè en el certamen, ara amb 41 punts.

Red Bull també va augmentar el seu avantatge en el Mundial de constructors que encapçala ara amb 431 punts, 97 més que la Scuderia; de la qual ja està a trenta punts Mercedes.