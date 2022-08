El Club Bàsquet Quart enceta una nova temporada a EBA amb relleu a la banqueta i moltes cares noves a la pista. Després de cinc temporades sota les ordres de Carles Ribot, el projecte quartenc se sotmetrà al coneixement d’Àngel Aranda, tècnic amb una trajectòria dilatada. El de Pineda de Mar compta amb experiència en categories nacionals, però també ha provat sort a l’estranger en països com França, Suïssa, Països Baixos o Luxemburg. La seva darrera aventura ha estat precisament al capdavant d’un conjunt luxemburguès, el Kordall Steelers, la darrera campanya 21/22. Els equips d’Aranda acostumen a ser defensius i ben preparats físicament, i tot i que assegura que vol implementar el seu segell particular, també vol ser conseqüent amb la línia de treball que venia duent a terme Carles Ribot, l’anterior tècnic: «Conec i he parlat amb en Carles i crec que tenim una filosofia semblant. M’agrada defensar i m’agrada córrer. Ara bé, encara que compartim una filosofia o part d’ella, a l’hora de plasmar-ho a la pista cadascú té la seva manera».

A banda de la incorporació a la banqueta, el CB Quart també ha tingut feina als despatxos a l’hora de confeccionar la plantilla. A la carpeta de baixes, hi ha la retirada del bàsquet semiprofessional de quatre jugadors cabdals (Pau Vila, Jordi Bataller, Xavi Costa i el capità Mois Martorell) a més de la sortida d’Ebra Sima, en busca de noves experiències, i d’Adrià Artacho, que va estar lesionat gran part de la temporada i no podia assegurar regularitat damunt la pista.

De la plantilla de la darrera campanya segueixen Edu Ramos, Josep Gascon, Marc Capell i Arnau Palol, a més d’Eric Parareda i Marc Serrat, que tenien fitxa del filial però estaven en dinàmica del primer equip. A tot això, s’hi sumen les incorporacions dels alers Taffa Fatty i Arnau De Jaime; de l’escorta Martí Sosa i dels bases David Manzanares i Javi Pérez. Amb aquesta plantilla el club té encara una fitxa lliure, però dona per tancada la porta d’arribades i s’apostarà per donar l’oportunitat a un jugador de la base. Després de la feina realitzada als despatxos Aranda es mostra esperonat: «Estic molt content. Tenim moltes ganes de començar, que arribi el dia 19 d’agost i veure fins on podem arribar. Hi ha molta il·lusió, moltes ganes, molta seriositat i molta professionalitat».

Un cop confeccionada la plantilla, l’objectiu principal de la temporada per a Àngel Aranda és competir: «Des del primer dia de temporada, l’objectiu és competir, a cada entrenament i a cada partit». El tècnic assegura que la competitivitat és una característica identitària dels seus equips, i que ho faran «sense posar-se límits, des del primer partit fins a l’últim». «Jo preparo l’equip des del primer dia sota aquesta consigna: entrenarem per competir, entrenarem competint i jugarem competint. No m’agrada posar-me límits. A partir d’això, els resultats ens diran quin és el nostre lloc», sentencia.

El primer partit de la temporada del CB Quart és el proper 4 de setembre contra el CB Vic a la Lliga Catalana, on comparteix grup amb el Bisbal Bàsquet i el Bàsquet Girona B. A la Lliga EBA els quartencs s’estrenaran l’1 d’octubre contra el Mataró-Homs, i estrenaran el Pavelló Municipal el dissabte 8 a les 18:15 contra el Castelldefels.