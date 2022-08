Un fitxatge costós. Pel que fa al temps de negociació i també als diners. Jules Koundé ha estat una de les peticions més insistents de Xavi Hernández i el Sevilla ha exigit al Barça un altíssim preu, el més alt pagat per un defensa al club blaugrana. Koundé supera els successius rècords que van establir, i també va procedir del Sevilla, Dani Alves el 2008 (29,5 milions més 6 en variables) i Clément Lenglet el 2018 (35,9). Koundé n’ha costat 50 més 5 en variables i ha signat per cinc temporades, fins al 2027. El valor que li confereix el Barça el corroboren els 1.000 milions de la clàusula de rescissió. A l’alçada de Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati i Raphinha. Tots davanters. Tots joves. Com Koundé, de 23 anys, nascut a París el 12 de novembre del 1998.

El Barça com a prioritat

«Segur que tindràs molts èxits», va vaticinar Joan Laporta, repetint al futbolista, com tots els que ha presentat, el presumpte esforç econòmic d’apostar pel Barça en comptes de fer-ho per altres clubs que van licitar per ell. L’esforç, va aclarir Koundé, era un altre. «L’esforç consistia a esperar que el Barça pogués arribar a un acord amb el Sevilla», comentava el defensa, que a més de paciència va quedar seduït per les xerrades amb Xavi. «M’ha demanat que seguís fent el que feia al Sevilla: ser agressiu i sortir amb la pilota des del darrere, que crec que són les meves fortaleses».

Mateu Alemany, el director esportiu, va precisar que parlava amb l’agent del jugador cada dos dies i des de fa dos mesos. Koundé volia fitxar pel Barça i el Barça no tenia ni diners ni límit salarial per incorporar el futbolista, contestava Alemany. Tot ha quedat, però, solucionat. Primer es van activar les dues palanques per la venda del 25% dels drets televisius i ahir mateix el mateix president Laporta anunciava la venda del 25% del Barça Studios per cent milions més.

«És un fitxatge molt desitjat pel nostre entrenador», va precisar el mandatari a tall d’afegitó particular, alliberat també per poder donar a Xavi tot el que ha demanat. I el nom de Koundé estava subratllat. «Estic molt feliç i orgullós d’arribar a aquest club. Ara només queda entrenar fort i guanyar», va correspondre el cinquè fitxatge de l’estiu i soci 147.858 del Barça.