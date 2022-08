L’aler gironí Oriol Paulí, format en el planter del Barça, va signar ahir dilluns un contracte que l’uneix les dues properes temporades al conjunt blaugrana.

Paulí, de 28 anys i 2,01 metres d’alçada, arriba procedent del MoraBanc Andorra, on hi ha jugat durant les dues últimes campanyes. El jugador gironí va arribar al bàsquet formatiu del Barça l’estiu del 2006 i allà s’hi va estar durant vuit temporades, fins al 2014. Va jugar en totes les categories possibles: infantil, cadet, júnior i Barça B

Quan el 2014 va abandonar el club va dirigir-se a Gran Canària, on va jugar-hi al llarg de sis temporades. En les dues últimes ha militat en el MoraBanc Andorra. En total, Paulí ha jugat 238 partits a l’ACB i també ha disputat l’Eurolliga i l’Eurocopa. En la màxima competició continental va disputar 29 partits amb el Gran Canària, mentre que en l’Eurocopa ha jugat un total de 100 partits entre Las Palmas i Andorra.

«És una sensació increïble tornar aquí, on em vaig formar com a jugador. Tinc molt bons records del Barça. En aquests anys he agafat el rodatge necessari per poder tornar», va dir en declaracions als mitjans del club blaugrana.