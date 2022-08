Final de la pel·lícula de Riqui Puig a Barcelona. L’eterna promesa blaugrana marxarà amb 22 anys a la Major League Soccer (MLS) dels Estats Units, un destí més propi d’il·lustres veterans que no pas reservat per a joves talents. Los Angeles Galaxy serà finalment la seva nova llar després que no aparegués cap opció que el convencés a la Primera Divisió espanyola ni tampoc a cap altre equip del continent europeu.

Passaven els anys, passaven els entrenadors i Riqui seguia veient com li passaven per davant altres teenagers: primer Pedri, després Ilaix, Gavi, Nico i ara fins i tot el nouvingut Pablo Torre. Semblava que l’arribada de Xavi a la banqueta podia canviar aquest escenari, però tampoc ha sigut així. El tècnic egarenc li va donar els 90 minuts a Mallorca uns mesos enrere i perquè només hi havia dos migcampistes del primer equip disponibles i només li va donar continuïtat al tram final del curs passat. Amb la classificació per a la propera Lliga de Campions assegurada va jugar els últims quatre partits de Lliga (el del Getafe sencer) en què va acumular 165 minuts, gairebé un terç dels 525 que li van donar Koeman, Sergi i Xavi el curs passat. En dos anys només ha jugat tres partits complets.

Ernesto Valverde, que el va fer debutar el desembre del 2018 (a Copa contra el Cultural Lleonesa), només el va tornar a fer servir en dos partits de Lliga més aquella temporada i no li va donar ni un minut a la següent. La seva sort va semblar canviar amb Quique Setién, que va començar apostant per ell. Va ser decisiu en la victòria contra el Granada el dia de l’estrena del nou entrenador i titular al següent duel, de Copa a Eivissa. Va cantar en l’acció del gol local i a partir d’aquí va perdre la confiança del tècnic, que només li va donar continuïtat a l’últim mes de Lliga, encara que a la Champions no li va donar bola: a la tornada de vuitens contra el Nàpols va preferir fer debutar Monchu i Riqui va contemplar des de la banqueta el 2-8 de Lisboa.

D’ombra a l’ombra

Des que va debutar fa tres anys i mig només ha disputat 1.937 minuts, en què ha aportat dos gols i tres assistències. Koeman li va posar la creu fa dues temporades quan el va deixar fora de la llista del trofeu Joan Gamper i el va instar a buscar-se equip. Quan RAC1 va fer pública aquesta conversa l’entrenador el va acusar de ser un «filtrador». Ilaix Moriba li va passar per davant i, encara que Riqui va acabar participant en 24 duels, en gairebé tots va ser menys de mitja hora i només un de complet davant l’Alabès.

Joan Laporta va expressar en públic i en privat el seu desig que sota el seu mandat Riqui tingués més oportunitats, qualificant-lo de «jugador estratègic per al club». Però amb Koeman amb prou feines va tenir quatre estones i, tot i que Sergi Barjuan el va fer jugar en dos dels seus tres partits a la banqueta, Xavi no li va donar gairebé bola a l’hereu del seu dorsal 6.

Per si hi havia dubtes, el tècnic barcelonista no se’l va endur a la recent gira dels Estats Units, deixant-li clar que tampoc comptaria amb ell aquesta temporada. Ironies del destí Riqui sí que anirà finalment en aquell país, però en aquest cas per jugar a l’MLS. La seva sortida s’ha de concretar les properes hores perquè el mercat d’aquesta competició es tanca demà.

Un mes per aclarir més casos

Caldrà veure què passa amb la resta de descartats ja que, a excepció de Mingueza, rescindit i rumb a Vigo, la resta (Braithwaite, Umtiti i Neto) segueixen esperant destí. Pjanic, un altre que estava a la rampa de sortida, sembla estar convencent Xavi com a recanvi de Busquets al pivot. El migcampista bosnià estaria disposat a rebaixar-se el sou per quedar-se, cosa que de moment no contempla Frenkie de Jong. Al neerlandès li segueixen ensenyant la porta igual que al seu compatriota Memphis Depay, que sap que amb l’overbooking de davanters, tindrà pocs minuts. Com li podria passar a Dest si arriba Azpilicueta. Caldrà veure quants segueixen al Camp Nou el primer de setembre a les 23.59, hora del tancament de mercat.