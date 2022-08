El CPA Girona fa les mil i una per poder participar en el Mundial d’Argentina

La modalitat de Grup Xou del Club Patinatge Artístic Girona va aconseguir una plaça per poder participar en els World Skate Games 2022 que se celebraran a l’Argentina els propers mesos d’octubre i novembre. Evidentment, es tracta d’una notícia magnífica per al club i l’esport gironí, però els costos també son elevats. Per això l’entitat va decidir engegar una campanya per sufragar-los.

Es necessiten prop de 60.000 euros per poder fer front a les despeses del viatge, que s’encareix sobretot pel desplaçament intercontinental. I és que un total de 27 patinadores i el corresponent cos tècnic han de desplaçar-se fins a la ciutat de Buenos Aires per presentar la coreografia Sinapsis i competir amb la resta de clubs que també han arribat a la fase final amb la intenció d’assolir el podi després de la quarta posició en l’últim Europeu. Així ho assegura Àngela Garcia, presidenta del CPA Girona: «L’Olot va quedar primer destacat, però el segon, el tercer i nosaltres teníem una puntuació similar i crec que podem fer podi».

Per tot plegat el club va decidir iniciar una campanya sota el nom «216 rodes. Destí Argentina» que té com a objectiu recollir fons provinents d’empreses, institucions, amics i familiars que ajudin a sufragar els costos del desplaçament i estada de les patinadores, entrenadores i equip tècnic. Cada patinadora acumula un total de 8 rodes. És per això que el resultat de multiplicar 8 rodes per 27 patinadores que formen la coreografia fa un total de 216 rodes; eslògan de la campanya.

Els comerços i serveis de Girona disposen de rodes fetes amb llaminadures, que estan embolcallades a dins d’una bossa opaca. Algunes d’elles, porten premis al seu interior que poden ser bescanviats per regals, vals de descompte, tractaments de bellesa i benestar, menús gastronòmics, estades, experiències, entrades o tot tipus d’activitats d’oci i lleure. Tothom qui vulgui pot col·laborar per tan sols 1 €. La relació de premis en joc es poden consultar al portal 216rodesgirona.com En la mateixa web es pot trobar tota la informació detallada de la campanya, així com les empreses col·laboradores i els patrocinadors. També es poden fer donacions directes de fons a través de la plataforma o trobar altra informació relativa a la iniciativa. Paral·lelament, el club també ha organitzat diferents activitats de recaptació de fons que es duran a terme al llarg de les pròximes setmanes amb presència a partits de bàsquet, futbol, fires, festes i altres localitzacions d’arreu de la província. Àngela Garcia explica que una de les iniciatives la realitzaran conjuntament ab el Girona FC: «Hem parlat amb ells per posar una carpa als afores de Montilivi els dies de partit. Segur que això ens ajudarà».

A banda d’això, l’entitat gironina també vol aprofitar la campanya per reivindicar més suport econòmic i visibilitat per als esports minoritaris i femenins. Àngela Garcia explica que «aquest esport és dur. Ho hem de pagar tot, fins i tot les taxes de competició». No és la primera vegada que el CPA Girona ha hagut de recórrer a l’ajuda per participar en els campionats internacionals. El 2018 va recollir fons per participar en el Mundial celebrat a la Xina, així com per arribar als campionats del món de Colòmbia l’any 2015. De fet, és des d’aleshores que, any rere any, el grup de Xou Gran ha obtingut una de les tres places del podi. Amb el temps ha anat escalant posicions fins a esdevenir campió del món amb la coreografia Bacterium, el 2019.