La Reial Federació Espanyola d’Atletisme va oficialitzar la llista dels atletes que representaran Espanya al Campionat d’Europa de Munic, que se celebrarà de l’11 al 21 d’agost. Es tracta de la selecció més nombrosa de la història d’Espanya en aquest tipus de campionats.

Hi acudiran un total de 93 atletes (un total de 51 homes i 42 dones) dels quals dos són de les comarques gironines: el palamosí Adel Mechaal i l’olotina Laura Hernández. Mechaal competirà als 5.000, però no ho farà en el 1.500. Per la seva banda, Hernández participarà a la prova de 4x400m.

Als dos atletes gironins, els acompnayaran 14 esportistes nascuts en altres indrets de Catalunya. Es tracta de Bernat Canet (100 i 4x100), Pol Retamal (200 i 4x100), Abdessamad Oukhelfen (5.000), Ayad Lamdassem (marató) i Aleix Porras (400 tanques); i Jaël Bestué (100 i 4x100), Berta Segura (4x400), Marina Martínez (800), Marta Galimany (marató), Xènia Benach (110 tanques), Sara Gallego (400 tanques), Laura Redondo (martell), Maria Vicente (heptatló) i Raquel González (35 km marxa).