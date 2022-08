El GEiEG posa en marxa a partir d'aquest mes una desena d'actuacions que tenen com a objecti millorar i ampliar les instal·lacions de Palau, Sant Narcís i Sant Ponç. La intenció és fer un salt qualitatiu i ampliar l'oferta actual de serveis i usos dels diferents espais.

"Havíem de fer un pas endavant, modernitzar, reparant i ampliant les nostres instal·lacions i tots aquells serveis que oferim. Això és bàsic per mantenir tota l'activitat social i millorar l'atenció als socis i sòcies actuals i dels que vindran, així com mantenir la dedicació a l'esport base i amateur", explica el president de l'entitat, Francesc Cayuela, mitjançant un comunicat. "Ara és el moment de fer una aposta clara, decidida i fins i tot necessària, tot i que la situació econòmica, com passa a la resta de clubs a Catalunya, no és l'òptima", afegeix.

Cal recordar que tres anys enrere, les inundacions provocades pel temporal Glòria van afectar greument les instal·lacions de Sant Ponç, pel que es va dur a terme un pla per intentar restablir la normalitat. Així mateix, el mes de setembre del passat 2021, es va substituir l'estructura de la coberta de la piscina olímpica de 50 metres.

Quines són aquestes millores? Es construïrà un nou camp de futbol de gespa artificial al complex de Palau i s'ampliarà la zona de llançament ubicada a la mateixa instal·lació. A part, es renoven les dues sales de fitness de Sant Narcís i Sant Ponç, i també el gimnàs de Palau. A Sant Narcís es condicionaran i arranjaran les pistes d'hoquei patins "Thoro" i d'handbol. Finalment, a Sant Ponç s'han de construir dues noves pistes de pàdel, a banda de modernitzar quatre pistes de tenis. Tot plegat vindrà acompanyat d'una modernització dels serveis, augmentant-ne la seva graella.