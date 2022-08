El Bàsquet Girona incorpora el txec Hanzlik i té lligat el blaugrana Oriola

L’escorta Andrej Hanzlik (2’00 m) és la setena incorporació del Bàsquet Girona per la temporada 2022/23 segons va oficialitzar ahir el club. I en té una altra de lligada, de primer nivell, que es farà pública en els pròxims dies: l’encara blaugrana Pierre Oriola. Hanzlik, que les dues últimes temporades ha jugat cedit al Juaristi de LEB Or, arriba a prèstec del Baskonia, que aposta per ell fent-lo créixer a l’ACB i de la mà d’un tècnic de prestigi com és Aíto García Reneses. Format a l’Sparta de Praga, el curs passat va firmar amb l’equip basc mitjanes de 10’4 punts, 3’3 rebots i 1’5 assistències en 33 partits. El jove escorta txec (Praga, 2002) arriba cedit des de Vitòria, on va arribar el 2016, amb 14 anys, com una de les joves promeses del Baskonia, i acaba de disputar l’Europeu sub-20 amb la seva selecció.

El jugador valora així la seva arribada: «estic molt agraït que un club com el Bàsquet Girona m’hagi donat l’oportunitat de poder continuar creixent. És un somni fet realitat. Des que em van donar la notícia estic molt il·lusionat i amb moltes ganes de començar a treballar i aportar a l’equip tot el que pugui». El director esportiu, Jordi Pla, per la seva banda, deia que «és un jugador jove de potencial immediat, amb una gran capacitat al tir de tres punts». El txec és el setè fitxatge de l’estiu després de les arribades de Quino Colom, Pato Garino, Pol Figueras, Roko Prkacin, Kameron Taylor la renovació de Jaume Sorolla. L’equip té previst fer les revisions mèdiques i començar la pretemporada la setmana del 15 d’agost.

S’espera que aleshores ja s’hi pugui incorporar també un dels que serà un dels líders de la plantilla del debut a l’ACB: Pierre Oriola. L’entesa entre el jugador i el Bàsquet Girona és total i només falta que Oriola tanqui la seva desvinculació del Barça per fer-la oficial. L’encara capità blaugrana va viure la temporada passada un calvari amb les lesions i té contracte al Palau fins el 2024, però no hi compten. El pívot de Tàrrega està molt il·lusionat amb l’etapa que se li obrirà a Fontajau en la qual espera recuperar la millor forma. Oriola és internacional absolut amb la selecció espanyola.

El Bàsquet Girona va aprofitar ahir la disputa a Platja d’Aro del torneig 3x3 per presentar els dos equips que estan competint aquest estiu al circuit d’aquesta modalitat. I ho fan, a més, com van demostrar ahir a la Costa Brava, amb molt bons resultats. A l’equip masculí, que aquesta temporada forma amb Nacho Martín, Àlex Llorca, Javi Vega i Juan Coffi (presents ahir a Platja d’Aro), més Xavi Guirao, Sergio de la Fuente i Fede Ucles, se’ls ha afegit el 3x3 femení, amb Marta Canella, Vega Gimeno, Aitana Cuevas i Sandra Ygueravide. Aquesta última, capitana de l’equip, va detallar que amb el torneig de Platja d’Aro practicament donaven per tancat el curs de l’estrena i en feia una valoració molt positiva: «hem jugat tornejos tant a Espanya com a França i hem tingut bons resultats a tot arreu. Quan acabes la temporada i et poses amb el 3x3 sempre costa una mica arrencar, però ho hem fet bé. Hem guanyat experiència i això ens servirà de cares al futur».

Els nois encara tenen reptes per davant. «La nostra fulla de ruta passa per tornar a Estònia aquest cap de setmana després del bon resultat dissabte passat, després anirem a Belgrad, a Vigo i a Suïssa. Encara hi ha coses per fer. I si en aquests tornejos que ens queden tenim bons resultats ens classificarem per jugar-ne d’altres més endavant i continuar competint».

L’IMPACTE DEL 3X3 A PLATJA D’ARO. 1 Marc Gasol, al centre, amb els jugadors dels equips femení i masculí F

2 El pivot i president va fer-se fotos amb tots els aficionats i jugadors que li ho van demanar.

3 Un dels partits que es van disputar durant el torneig a la plaça del Mil·lenari. F

