Bolsova i Bassols jugaran la fase prèvia de l’US Open

No serà Paula Badosa l’única tenista de la demarcació que participarà en la propera edició de l’US Open, el tercer Grand Slam de la temporada, després de Wimbledon i Roland Garros. La begurenca es classificarà directament pel quadre final gràcies a la seva posició en el rànquing de la WTA. Actualment és quarta. Les gironines que la segueixen són Marina Bassols i Aliona Bolsova. Totes dues, a força distància, però també amb la il·lusió per dir la seva als Estats Units. Ni una ni l’altra tenen el bitllet per a la fase final. Però l’opció de guanyar-se’l apareix a escena.

Jugaran la prèvia. Ja ho ha fet Bolsova, sense el premi final. Primera experiència en canvi per a Bassols, que viu un 2022 de somni, amb èxits que s’acumulen i una clara ascensió en el rànquing. Ara mateix ocupa el lloc 205 la blanenca. Tres esglaons per sota, en la posició 208, hi trobem a la de Palafrugell. Serà a finals del mes d’agost quan competiran a les rondes inicials de l’US Open tot buscant arribar al quadre final. Una missió complicada, però no pas impossible. Bolsova, que sí que podria accedir-hi directament en dobles (encara no és definitiu, se sabrà en els propers dies), es prepararà competint en l’ITF 60 del Bronx, a Nova York. Un torneig que se celebrarà del 15 al 21 d’aquest mateix mes. Bassols, de la seva banda, puja el llistó un xic més alt. Es posarà a to al WTA125 de Vancouver, previst per celebrar-se entre els dies 14-20. L’hora de la veritat arribarà poc després. Tocarà competir, gaudir i somiar.