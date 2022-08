Cerdanyola, Sants i Martinenc van descendir la temporada passada de les respectives categories. Tanmateix, la retirada de l’Extremadura de la Segona RFEF per impagaments i el posterior efecte dominó deixa una plaça lliure a 2a RFEF, 3a RFEF i 1a Catalana. Per això els tres clubs que van acabar en la plaça més alta de les posicions de descens de les categories respectives van emetre ahir un comunicat conjunt per denunciar una situació que els pot afectar de forma directa i que fa que, a hores d’ara, no sàpiguen en quina categoria competiran la campanya que ve.

Per mèrits esportius, la plaça hauria de correspondre al Cerdanyola, que va perdre l’eliminatòria de descens de la categoria contra la Gimnàstica Segoviana. Aquest modus operandi el va corroborar el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, a TV3 fa setmanes. Ara bé, la problemàtica neix perquè Cerdanyola, Sants i Martinenc temen que la Federació Espanyola no concedeixi la plaça lliure per mèrits esportius i la subhasti al millor postor, com es va fer en el seu dia amb l’Andorra. Si l’equip vallesà finalment no es queda a Segona RFEF i s’estableix el seu descens, també es confirmarà el del Sants a 1a Catalana i el del Martinenc a 2a Catalana. En cas que se subhasti al millor postor, el Girona B entraria a l’equació i podria jugar a Segona RFEF després de l’ascens frustrat.