La junta directiva del Barça ha aprovat l’activació d’una quarta palanca econòmica que li permetrà inscriure les incorporacions que s’han realitzat fins ara al mercat d’estiu, segons va avançar Catalunya Ràdio. Es tracta de la venda d’un 25% addicional de Barça Studios per 100 milions d’euros, repetint així la mateixa operació que va sortir a la llum la setmana passada amb la venda del 24,5% del mateix actiu a l’empresa Socios.com. En aquest cas, hi ha tres possibles compradors: l’empresa israeliana Ownix, una tercera empresa de la qual no ha transcendit el nom i la mateixa Socios.com, que adquiriria així gairebé el 50 % de Barça Studios.

Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, fons del club asseguren que «l’activació d’aquesta quarta palanca es duria a terme si LaLliga considera que amb les altres palanques no n’hi ha prou per permetre la inscripció dels nous fitxatges». El Barça és el club que més ha gastat. Seria, per tant, un recurs d’emergència per tal d’assegurar el registre a la Lliga de Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessié, Christensen i els renovats Dembélé i Sergi Roberto. Ara bé, també es podria activar en cas que es facin nous fitxatges com és el cas de Bernardo Silva.