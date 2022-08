Els equips de 3x3 es presenten a Platja d’Aro amb l’aval dels resultats

El Bàsquet Girona va aprofitar ahir la disputa a Platja d’Aro del torneig 3x3 per presentar els dos equips que estan competint aquest estiu al circuit d’aquesta modalitat. I ho fan, a més, com van demostrar ahir a la Costa Brava, amb molt bons resultats. A l’equip masculí, que aquesta temporada forma amb Nacho Martín, Àlex Llorca, Javi Vega i Juan Coffi (presents ahir a Platja d’Aro), més Xavi Guirao, Sergio de la Fuente i Fede Ucles, se’ls ha afegit el 3x3 femení, amb Marta Canella, Vega Gimeno, Aitana Cuevas i Sandra Ygueravide. Aquesta última, capitana de l’equip, va detallar que amb el torneig de Platja d’Aro practicament donaven per tancat el curs de l’estrena i en feia una valoració molt positiva: «hem jugat tornejos tant a Espanya com a França i hem tingut bons resultats a tot arreu. Quan acabes la temporada i et poses amb el 3x3 sempre costa una mica arrencar, però ho hem fet bé. Hem guanyat experiència i això ens servirà de cares al futur».

Els nois encara tenen reptes per davant. «La nostra fulla de ruta passa per tornar a Estònia aquest cap de setmana després del bon resultat dissabte passat, després anirem a Belgrad, a Vigo i a Suïssa. Encara hi ha coses per fer. I si en aquests tornejos que ens queden tenim bons resultats ens classificarem per jugar-ne d’altres més endavant i continuar competint». L’IMPACTE DEL 3X3 A PLATJA D’ARO. 1 Marc Gasol, al centre, amb els jugadors dels equips femení i masculí F 2 El pivot i president va fer-se fotos amb tots els aficionats i jugadors que li ho van demanar. 3 Un dels partits que es van disputar durant el torneig a la plaça del Mil·lenari. F