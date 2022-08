Paula Badosa ha patit més del compte en el seu debut al torneig de Mubadala, un WTA 500 que se celebra a la ciutat californiana de San José i que li ha servit a l'empordanesa per reaparèixer després d'unes setmanes sense competir. Ha aconseguit accedir als quarts de final, però li ha costat un munt superar la nord-americana Elisabeth Mandlik, actualment la número 240 del món. Badosa ha necessitat tres sets, amb remuntada inclosa.

I això que ha començat bé, perquè en un tres i no res el vent li ha començat a bufar al seu favor. 6-2 per començar i el partit que feia baixada. Però Mandlik no li ha posat les coses gens fàcils. Filla de la reconeguda Hana Mandlikova, qui a la dècada dels vuitana va aconseguir guanyar quatre Grand Slams, la nord-americana ha aconseguit guanyar el segon set 5-7 i fins i tot s'ha col·locat amb un 3-5 a favor en la tercera i definitiva mànega. Però Badosa ha reaccionat, ha capgirat la inèrcia negativa i s'ha acabat emportant el partit en el desempat: 7-6.

D'aquesta manera, es classifica pels quarts de final del torneig i allà s'enfrontarà a la guanyadora del duel que enfrontarà Naomi Osaka amb Coco Gauff.