César Azpilicueta no fitxarà pel Barça. I això que la seva voluntat, almenys d’entrada, era canviar d’aires, abandonar Londres i aterrar al Camp Nou per convertir-se en el lateral dret titular del conjunt blaugrana. Finalment no serà així. L’opció s’ha esvaït després que al jugador no li arribés cap proposta amb cara i ulls, suficient per acabar-lo de convèncer que la millor opció era marxar. Sense cap intenció d’allargar l’espera, Azpilicueta ha renovat el seu contracte amb el Chelsea fins al 2024, equip del qual n’és un dels capitans.

I això que el defensa era un dels objectius del Barça d’aquest estiu, però no ha acabat de presentar-li una oferta prou interessant. No està gens clar ara que el club busqui un lateral dret al mercat, entenent que disposa de jugadors que es poden adaptar en aquesta posició: Dest, Sergi Roberto, Araujo i també Koundé. Falten encara però dies perquè es tanqui la finestra de fitxatges, pel que tot pot passar. Tot i la negativa d’Azpilicueta, l’interès per Marcos Alonso, també del Chelsea, es manté intacte. Les negociacions continuen en marxa. Amb unes quantes altes confirmades, ara al Camp Nou es treballa bàsicament en les sortides. L’entitat necessita buidar el vestidor i, per tant, tenir menys despeses. L’única manera de poder baixar la massa salarial, excessivament elevada, i poder inscriure així a totes les noves incorporacions. Una d’elles, el polonès Robert Lewandowski, serà presentat avui (12:30 hores).