El que va ser seleccionador nacional de bàsquet, Lucas Mondelo, ha vist aquesta setmana com el jutjat de 1a Instància de Madrid li rebutjava la demanda que havia interposat contra Anna Cruz i la gironina Marta Xargay per difamació. L’entrenador demanava un total de 200.000 euros en concepte d’indemnització per les declaracions que totes dues jugadores van realitzar ara fa un any al diari El País, on asseguraven que havien estat maltractades pel propi Mondelo, a la selecció i sobretot en l’etapa al Dinamo Kursk.

Un cop aquests fets van sortir a la llum, la Federació Espanyola de Bàsquet va decidir apartar el tècnic del seu càrrec, que tenia en contracte en vigor, tot i que van justificar aquesta decisió als mals resultats aconseguits en els Jocs de Tòquio i en l’Europeu celebrat a València. Mondelo va emetre el passat dimecres un comunicat un cop coneguda aquesta sentència, assegurant que «respecto, tot i no compartir la decisió dels jutges, i malgrat tenir-hi dret, no recorreré».