Després del daltabaix que ha patit el Cerdanyola, provocat per la decisió de la RFEF de posar a subhasta la vacant de l’Extremadura a 2a divisió FEF enlloc de premiar els mèrits esportius, així com pel paper submís que ha assumit la Federació Catalana, el conjunt vallesà ha decidit renunciar a la seva participació en la Copa Catalunya. El Cerdanyola havia de visitar el Municipal d'Olot avui a les 19 h però ha comunicat a les xarxes socials que no disputarà el partit. És per això que el conjunt olotí passa automàticament a la segona eliminatòria de la Copa Catalana, programada pel cap de setmana que ve. Els garrotxins, però, jugaran igualment, un partit amistós contra la Pobla de Mafumet, també a les 19 h al Municipal.

🔜En relació al partit que ha de celebrar-se demà dissabte 6 d'agost entre @ueo1921 i el Cerdanyola FC, corresponent a la primera ronda de #CopaCat, el club ha decidit no presentar-se.

👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/JqIhJFEF6o — CERDANYOLA VALLÈS FC 💚 (@CERDANYOLAFC) 5 de agosto de 2022