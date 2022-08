Final inesperat del Trofeu Costa Brava amb victòria per dos gols a zero del Girona davant el Bolívar. Una apagada dels llums ha provocat que només es disputessin setanta-cinc minuts de partit. Els gols locals han estat obra de Castellanos i Guitián en pròpia porteria.

El Girona rebia a l'excapità i insígnia del club Àlex Granell, aquest cop vestit de celeste i al Bolívar, en el 45è torneig Costa Brava. En un trofeu que serveix per presentar l'equip a l'afició, Míchel ha optat per fer una barreja de jugadors del primer equip amb nois del filial, com Monjonell, Sala o Ureña, tenint en compte que aquest diumenge l'equip té un altre test de pretemporada.

El tècnic blanc-i-vermell ha alineat fins a quatre de les sis incorporacions del mercat: Couto, Castellanos i els debutants Yangel Herrera i Miguel Gutiérrez. El Bolívar ha sortit amb un equip amb molts jugadors titulars, conscient de la posada en escena del partit i acompanyat a la grada del Nou Estadi de Palamós per una nombrosa parròquia boliviana. Potser per això, el Bolívar ha tingut uns efervescents deu primers minuts jugats a camp local.

El Girona volia ser protagonista amb la pilota i fer mal al Bolívar enllaçant amb els mitjapuntes i el davanter per accelerar el joc des de tres quarts. Tot i això, la primera ocasió clara del partit ha arribat en una acció de pressió de "Taty" Castellanos. El punta ha estat el més murri i ha interceptat una passada endarrere cap al porter del conjunt bolivià. L'argentí ha intentat marcar un gol de bandera, de rabona, però el seu xut ha anat fora. Cordano havia empetitit bé l'espai i l'angle de rematada.

El Girona ha destapat l'ampolla i ha començat a generar més ocasions i a jugar a camp contrari, amb importància de Terrats en la sortida de pilota. Àlex Sala s'ha animat amb un xut des de la frontal que ha marxat desviat al minut 16.

Tres minuts després, els gironins s'han avançat al marcador. "Taty" té gol i a la segona ocasió no ha perdonat. Tercer gol de la pretemporada en tres partits de l'argentí. La jugada l'ha començat Ureña amb una gran acció personal, de dins cap a fora, desfent-se de dos rivals. L'hispanodominicà ha cedit la pilota a Samu Saiz i aquest a Miguel Gutiérrez. El lateral ha fet gala de dues de les seves grans virtuts, la projecció ofensiva i el potent xut, per engaltar la passad de Saiz. Entre Cardano i el pal han salvat el gol, però, Castellanos, amb instint de killer, ha caçat la pilota dins l'àrea per marcar el primer gol de cap a plaer i a porteria buida.

L'equip de Míchel ha tornat a avisar al minut 33, però amb un altre de registre, més vertical, amb una transició i contraatac del Girona. Castellanos ha descarregat per a Samu, conducció del madrileny, passada a l'espai per la cavalcada d'Ureña i el jugador del filial que no ha estat encertat en la definició. Xut massa creuat a la dreta de la porteria.

Just abans del descans, Samu ha filtrat una passada delicada i enverinada al mateix temps -ha recordat a l'assistència del dia del Nàpols- per Joel Roca que no ha acabat en gol per ben poc.

El Girona era amo i senyor del partit, amb un Bolívar inofensiu i aigualit amb el pas dels minuts, però que continuava viu a la mitja part perdent només d'un gol.

Amb poques arribades a la primera part, els bolivians han perdut al minut 50 el seu màxim golejador, el Patito. Just després, Terrats ha estat a punt de marcar, però Cardano ha salvat amb una mà a baix providencial per desviar la rematada a córner. El porter no ha pogut fer res quan el seu company, Guitián ha marcat el gol còmic del partit en pròpia porteria. En el seu intent per desviar una centrada de Joel Roca, el central s'ha introduït la pilota a la porteria. Minut sis de la segona i el Girona aconseguia una renda de dos gols tranquil·litzadora.

El Bolívar no ha donat senyals de vida fins que un xut de Villamil ha acabat en córner al minut 57. La Academia ha hagut d'endurir el partit per parar el Girona amb alguna entrada dura castigada amb targeta groga.

Sávio ha estat a punt de retallar distàncies, però el seu xut al minut 64 ha anat a córner després de tocar amb Juanpe. Una jugada nascuda d'un canvi de joc amb l'esquerra marca de la casa d'Àlex Granell.

A un quart d'hora del final, el Nou Estadi de Palamós s'ha quedat a les fosques, just quan semblava que el Bolívar s'animava una mica. Mentre se solucionava l'avaria, Míchel ha aprofitat per signar algun autògraf als aficionats. El problema, que ja s'havia repetit durant la tarda i és recurrent a la Costa Brava a l'estiu, ha persistit, i sorprenentment, l’àrbitre ha hagut de xiular el partit abans d’hora quan només s’havien jugat setanta minuts. Final descafeïnat, amb xiulets del públic i amb l’entrega de trofeus a les fosques.

FITXA TÈCNICA

GIRONA FC: Juan Carlos, Yangel Herrera (Joel Roca m.31), Castellanos, Samu Saiz, Juanpe, Couto, Terrats (Biel Farrés m. 73), Gutiérrez (Almansa m.57), Monjonell (Pau Víctor m.73), Ureña i Sala.

CLUB BOLÍVAR: Cordano, Martins, Reyes (Sagredo m. 61), Granell, Bejarano, Villamil, Rodríguez (Miranda m.61), Da Costa, Guitián, Fernández (Sávio m.50) i Justiniano.

Camp: Nou Estadi de Palamós

Assistència: 2567 persones