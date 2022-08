«L’objectiu de l’Spar Girona? Estar sempre entre els millors equips»

Un estiu sense vacances, pel que sembla.

Vaig tenir el juny per desconnectar. Sol ser el mes que escollim els entrenadors per carregar piles. Si t’agrada aquest esport, no et fa res estar ocupat i he dedicat aquestes setmanes sense entrenar per veure tot aquell bàsquet que, al llarg de l’any, no he tingut l’oportunitat de viure de prop.

Poc descans i després, de repte en repte. Vindrà l’Uni més endavant, però ara li toca estar amb la selecció.

Sí. La cosa va prou bé. Vam fer una estada uns dies a Tenerife i tot l’equip va anar de menys a més. Parla de reptes i aquest és diferent al de l’Uni, és clar. He d’intentar que cali la meva idea amb pocs dies de marge. Durant aquest temps, el grup ha evolucionat i estem a les portes d’un Europeu de molt de nivell.

Expliqui’s, si us plau.

Ens hem enfrontat ja a Polònia i també a Alemanya. El primer, un equip gran i intens. El segon, gegant. Vam guanyar, però ens va sotar un munt. També hem jugat amb França, tres vegades. Això et demostra quin és el nivell. Però és que després hi ha Itàlia i Lituània, dues de les favorites. Hi haurà nivell, com li he dit, començant ja per la fase de grups.

Quin és l’objectiu?

La nostra il·lusió és arribar a la final. Però per atrapar-la haurem de fer moltes coses ben fetes. Veurem quin és el camí. I ens toca començar amb Itàlia (avui, 13:30 hores). Així que el repte és majúscul.

Puja amb força aquesta generació?

Sí, hi ha un nivell interessant. Les jugadores que arriben fins aquí són el producte de moltíssims entrenadors i també de la feina feta per la Federació, que controla a un gran número de jugadores i ha anat canviant de peces al llarg del temps, fent un seguiment. Aquesta generació i el futur immediat és bo. S’ha de tenir en compte que l’elit està molt amunt i que aquestes noies, que només tenen 18 anys, potser no estan del tot preparades per adaptar-s’hi i competir-hi així d’entrada. És aquí on categories com Challenge (segona divisió a Espanya) els poden donar un cop de mà.

Serà difícil topar amb una altra Laia Palau?

Ostres! Sempre és complicat que surtin jugadores així. Son noms propis que tothom té present. Però esperem que sí. Per què no? Seria una bona notícia.

Li sap greu no poder-la entrenar aquesta temporada a Girona?

Qualsevol entrenador o entrenadora, o fins i tot jugadora, voldria compartir vestidor amb algú com ella. És clar. Però ha pres una decisió i ha decidit deixar-ho. Serà un plaer treballar-hi, encara que d’una altra manera.

És un any de canvis per a vostè. Com s’hi adapta?

Quan s’accepta un repte d’aquesta envergadura, com ho és dirigir l’Spar Girona, et planteges tot un seguit de coses. El més important és que estava molt motivat per fer aquest pas. Ara és cert que estic centrat plenament en la selecció. Però li vaig donant voltes al cap tot pensant com vull que sigui, almenys primer, la pretemporada.

Què me’n destaca de la seva etapa a La Seu?

Esportivament va ser molt positiva. He pogut fer molt bona relació amb moltíssimes jugadores, creant noies fortes i apostant pel producte nacional. He tingut la confiança d’un club que sempre m’ha ofert tot el seu suport. I a més a més, he estat a casa. No puc estar més agraït amb la gent de La Seu. Però com li he dit, ara crec que ha arribat el moment de fer un pas endavant i viure una nova experiència, amb una altra motivació.

Fins a quin punt és això un repte per a Bernat Canut?

A vegades, en aquesta mena de situacions, es parla de la pressió. Jo no sento que en tingui més de la que podia tenir al Cadí. Però cada club té els seus objectius i això s’ha de respectar i tenir en compte. Ara treballarem per mirar de completar la plantilla i preparar-nos per començar la temporada amb molt bon peu. Fer un grup potent, competitiu. Crec molt en cadascun dels passos que s’han d’anar fent, en un ordre.

Tindrà una de les millors plantilles que ha dirigit mai?

Per això li parlava d’un pas endavant. Estic molt content amb les jugadores que s’han incorporat i les que han decidit quedar-se i continuar. És una barreja d’experiència i de qualitat indiscutible.

Fins a on pot arribar l’Uni?

Ha d’estar sempre entre els millors equips. Començant per la Lliga Femenina, on hi haurà rivals molt forts que ens plantaran cara. Per això toca fer una bona pretemporada. Crear un grup fort, unit, en el que cada companya cregui cegament en l’altra.

Parla de la Lliga Femenina. S’espera un campionat potent, igualat i imprevisible.

Això és una bona notícia. Sempre. I vol dir que el bàsquet femení nacional ha crescut. La Lliga és més competitiva i la gent gaudeix, perquè cada cap de setmana hi ha bons partits. No pas com abans. És bo per a l’esport en general. Serà una competició atractiva i tant de bo hi hagi recursos per continuar-hi apostant.