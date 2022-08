L'entrenador barcelonista Xavi Hernández va comentar davant l'estrena del Barça avui davant la seva afició, amb la disputa del trofeu Joan Gamper davant el Pumas UNAM mexicà (20 hores), que el seu equip «està molt bé« i creu que ha generat «molta il·lusió«.

En unes declaracions difoses per l'entitat blaugrana, Xavi va indicar que té «molt bones sensacions» veient els entrenaments del seu equip. «Tots estan treballant molt bé, amb molta intensitat, amb molt ritme. Després de la gira, que també va ser bona, hem entrenat tota la setmana, amb entrenaments forts», va recalcar.

El tècnic egarenc va ressaltar que després de la multitudinària presentació d'aquest passat divendres de Robert Lewandowski s'ha demostrat que l'equip està «generant molta il·lusió«.

«Tenim moltes ganes de fer feliços als culers. Els objectius d'aquest any són guanyar títols, jugar bé a futbol, generar bones sensacions i, sobretot, fer feliços a la culerada, que s’ho mereix», va comentar.

La idea de l'entrenador del Barça és repartir minuts. De fet ha convocat 31 jugadors, a tota la plantilla menys el porter Neto, que està negociant la seva sortida al Bournemouth.

«També volem que el partit serveixi per acomiadar Dani Alves, que ha estat un exemple per tots nosaltres, ens va ajudar molt l'any passat, en aquests quatre o cinc mesos que va poder participar, i crec que s'ho mereix. De fet, quan el vaig trucar per dir-li que no continuava més amb nosaltres, li vaig dir que es mereixia un homenatge i així li vaig dir al president», va explicar Xavi

Des de la direcció esportiva es continua treballant per incorporar més jugadors. El primer podria ser Marcos Alonso, lateral esquerrà del Chelsea, que ahir no va jugar a la Premier amb els blues.