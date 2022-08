Gran rebuda a la 78a edició de la Travessia del Port a Blanes. Aproximadament 350 nedadors i nedadores van participar en aquesta tradicional prova popular, que no es disputava des del 2019, ja que la pandèmia havia obligat a ajornar les edicions del 2020 i el 2021. Una de les coses que no va canviar va ser el recorregut. Des de l’última edició es va instaurar un circuit circular, és a dir, amb inici i arribada al mateix punt. Amb una distància de gairebé un quilòmetre (900 metres), els participants, de totes les edats i condicions físiques, van anar completant el recorregut. En homes, Mau Pou (09’50 minuts) va superar a l’esprint final per arribar a la meta a Ricard Belomonte, múltiple guanyador de la travessia. En categoria femenina, el millor temps va ser de Rocío Sojo (10’57 segons), seguida per Àuria Suñé (11’02) i Paula Bautista (11’32).