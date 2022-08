Laura Hernández se supera per viure la seva millor temporada

Laura Hernández està vivint la millor temporada de la seva vida com a atleta. El febrer va ser campiona de Catalunya de 400 metres, era juny quan va batre la seva marca personal (52.67s) i va ser bronze als estatals, i el mes passat va participar en els seus primers mundials absoluts a Eugene, als Estats Units. Va ser un moment molt especial, després que el 2020 hagués de renunciar-hi perquè no estava recuperada d’una lesió.

Ara, a més a més, s’està preparant per tancar aquest curs al Campionat d’Europa que es farà a Munic del 15 al 21 d’agost. Allà, competirà amb l’equip de 4x400 metres. Ho afronta amb «moltíssimes ganes» i la voluntat de millorar els resultats del Mundial. «Tenim bon relleu i no vam quedar satisfetes amb la marca que vam fer», explica, «podem donar molt més i ho volem demostrar». En aquesta aventura l’acompanyaran Eva Santadrián, Aauri Bokesa, Carmen Avilés i la sub20 Berta Segura, l’única integrant de l’equip que no va ser a Eugene. Juntes, faran el possible per ser a la final. Si ho aconsegueixen, s’hi podrà sumar Sara Gallego, que no pot competir a les semifinals perquè també participa en la prova dels 400 metres tanques.

El camí fins aquí, però, ha estat llarg i difícil. Hernández combinava natació i atletisme al Club Natació Olot, fins que, als 14 anys, va conèixer el seu entrenador, Fausto Augusto Godinez, i va centrar-se en proves de velocitat. No va trigar a destacar, sent campiona d’Espanya junior de 400 metres en pista coberta i també, com a juvenil, de 200 metres, tant en pista com a l’aire lliure. A aquestes alçades, després de passar per l’Hospitalet Atletisme, l’olotina ja corria pel Barça, el seu club actual. La que era una carrera prometedora, però, hauria de quedar interrompuda i, amb 26 anys, ha hagut de patir molt per arribar al dolç moment que viu ara. «És l’únic cop després de cinc anys que no em lesiono en tota la temporada», confessa. En acabar el batxillerat, el 2014, va anar a estudiar becada als Estats Units, on també hi entrenava. Tres anys més tard, però, se li va començar a inflar el genoll. Tot i les proves, no en sabia el motiu i, mentrestant, el seu entrenador la seguia fent competir. «No estava bé físicament i vam tenir una discussió», recorda, «llavors vaig acabar tornant a casa, amb el meu preparador de sempre». Aquest és Augusto Godinez, cubà establert a Girona. «Sempre li dic que en gran part he seguit per ell». Després de tornar i operar-se el menisc, es trobava millor, però arrossegava problemes als isquiotibials, que va trencar-se dues vegades i no la deixaven competir com volia. «Començar, notar-te bé i haver-ho de deixar et desmotiva molt, i vaig plantejar-me abandonar moltíssimes vegades».

Aquest any, de fet, hauria pogut ser l’últim de la seva carrera. «A principi de temporada vaig parlar amb l’Augusto i vaig deixar de treballar per donar-ho tot a l’atletisme», explica, «si no hagués arribat on volia, ho hauria deixat definitivament, però està sent la millor temporada de la meva vida». Tot i que fins als campionats d’Espanya Hernández no tenia clar què faria, no volia quedar-se sense saber fins on podia arribar en aquest esport.

«Rebaixar la marca, més que anar a europeus i mundials, em fa veure que el que estic fent val la pena». Cal dedicar molt esforç a un esport del qual és complicat viure, però ho seguirà fent amb ambició: «Sabent el nivell que tinc ara, vull plantejar una bona temporada i buscar quines curses donen més punts per fer una bona marca i classificar-me als grans campionats, com l’Europeu i el Mundial». Després d’un any que ha plantejat per centrar-se en els relleus, a més a més, del que té ganes és de créixer: «Crec que, competint a nivell individual, puc rebaixar la meva marca».