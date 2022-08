El Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET) de bàsquet va anunciar ahir a les xarxes la mort de l’entrenador del club, i també vicepresident de l’entitat, Josep Corona. Molt arrelat a l’entitat des de feia anys i conegut al bàsquet gironí, la mort de Corona va despertar les mostres de suport arreu de la província. Diferents clubs de la ciutat, com l’Uni Girona, el Club Bàsquet Onyar o el CB Fontajau, no van tardar a donar el condol a les xarxes. També ho van fer altres clubs de la província, com els veïns del Club Bàsquet Salt, el Bisbal Bàsquet o el Blanes, i d’arreu de Catalunya, com el Club Bàsquet Vic o el CB Cornellà. Així mateix s’han acomiadat a xarxes de Corona un munt de jugadors i exjugadors del CESET, entre els quals destaca Yankuba Sima, pivot del Reyer Venezia i la selecció espanyola.