Maverick Viñales va acabar segon en el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme en el circuit de Silverstone, només superat per l’italià Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22). En Moto2, l’espanyol Augusto Fernández (Kalex) va repetir triomf, mentre que Albert Arenas va tornar a caure per segona carrera consecutiva.

Bagnaia es va adjudicar la seva segona victòria consecutiva, per davant del rosinc Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), i amb el seu company d’equip Aleix Espargaró minimitzant danys en la lluita pel títol amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que va patir una forta caiguda el dissabte que va arribar fins i tot a qüestionar la seva participació en Silverstone, es va sobreposar com va poder al dolor per a aguantar en el grup capdavanter i fins i tot intentar superar en l’última volta al seu rival pel títol i líder del campionat, el vigent campió Quartararo, que a penes va poder treure un punt d’avantatge a l’espanyol.

El francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), que no ha aconseguit mai la victòria en MotoGP i va aconseguir la pole position, es va mantenir ferma en el seu ritme al capdavant de carrera amb Fabio Quartararo obligat a fer la seva «volta llarga» de sanció.

Una vegada més, Zarco es va quedar sense pujar al graó més alt del podi en anar per terra en la corba vuit de la cinquena volt, deixant al capdavant de la prova a Miller i Rins.

Bagnaia va començar a retallar diferències amb Rins amb passes de gegant després de doblegar al seu company d’equip Miller. Quartararo no aconseguia passar de la sisena posició i dos llocs per darrere es trobava Aleix Espargaró, el principal objectiu dels quals en Silverstone havia de ser acabar per davant del francès com fos per a retallar les diferències en la provisional del campionat.

L’italià va veure l’oportunitat de superar a Rins en la volta dotze, en el segon parcial, i la va aprofitar, mentre Maverick Viñales va començar el seu particular atac en superar a Jorge Martín i poc després a Alex Rins, per a intentar caçar al duo de davant, Bagnaia i Miller. Viñales va aconseguir superar primer a l’australià i posar-se més tard a roda de «Pecco», al qual va intentar avançar, sense èxit, en la penúltima volta de carrera i tancar l’italià tots els buits en l’última.

En Moto2, l’espanyol Augusto Fernández (Kalex) va obtenir la seva tercera victòria consecutiva i la quarta de la temporada per a aconseguir el lideratge en solitari del campionat del món de Moto2. Segon va ser Alonso López (Boscoscuro) i tercer Jake Dixon (Kalex). Arenas va caure a vuit voltes del final quan anava a les posicions capdavanteres.

L’italià Dennis Foggia (Honda) es va adjudicar la victòria en Moto3 i es va beneficiar de les caigudes dels espanyols Sergio García Dols i Izan Guevara, que són primer i segon del mundial, però ara amb menys marge sobre Foggia.