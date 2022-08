El Bàsquet Girona ja coneix el seu rival en el debut a l'ACB: s'enfrontarà al Reial Madrid en la primera jornada de la màxima competició nacional. Ho farà a casa, a Fontajau, el dimecres 28 de setembre a les 21.00 hores. És una de les jornades més esperades per l'afició, juntament amb la visita del Barça. Aquesta, però, es farà esperar fins la segona volta, el 2023 i es jugarà el dissabte 28 de gener, en el primer partit de la segona volta i el dia abans que es jugui el Girona-Barça de futbol. L'anada al Palau serà el diumenge 6 de novembre, a les 17h, una jornada on s'espera un gran nombre de desplaçaments. Dimarts 18 d'abril, a les 21h, l'equip s'enfrontarà al Madrid al WiZink Center.

En la primera volta, els aficionats gironins han estat de sort i podran gaudir de molts partits a Fontajau durant èpoques de festa. L'endemà de Sant Narcís, el diumenge 30 d'octubre a les 17h, el Bàsquet Girona rebrà la visita de l'UCAM Murcia. Poc abans que arribi el pont dels dies de la Constitució i la Puríssima, a més a més, el pavelló també acollirà un enfrontament d'ACB, contra el Río Breogán, el diumenge 4 a les 12.30h.

Aquesta temporada la Lliga Endesa no s'atura per celebrar el Nadal i el nou any. Pel Bàsquet Girona, però, serà una celebració que farà prop de casa. El diumenge 30 de desembre visita el BAXI Manresa a les 21h, en el que serà l'últim partit d'ACB de l'any 2022. Poc després, el dimecres 4 de gener a les 20.30h, el Joventut visitarà Fontajau. En la segona volta, es rebrà la visita dels manresans el dissabte 25 de marça a les 18h i es viatjarà a Badalona el dissabte 15 d'abril, a les 20.45h.

Alguns altres partits destacats pels d'Aíto a Fontajau són les visites d'Unicaja, el diumenge 16 d'octubre a les 12.30h, Gran Canaria, el dissabte 19 de novembre a les 20.45h, València, el diumenge 12 de març a les 12.30h, o Baskonia, el cap de setmana del 20 i el 21 de maig, en l'última jornada d'ACB.

Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Baxi Manresa jugarà en la primera jornada al Nou Congost contra el Lenovo Tenerife el dijous 29 de setembre a les 21.30 hores. El FC Barcelona debutarà a domicili contra el Gran Canària el divendres 30 de setembre a les 21.30 hores. En canvi, el Joventut de Badalona jugarà a casa contra el Bilbao Basket el mateix 30 de setembre a les 21.30 hores.

Aquesta temporada, la fase regular de Lliga Endesa es jugarà entre el 28 de setembre i el 21 de maig, sense aturar-se per Nadal. La Copa del Rei, amb els set millors classificats d'una primera volta que acabarà el 22 de gener, es farà a Badalona del 16 al 19 de febrer.