Avui se sorteja el calendari de la temporada 2022/23 de l’ACB, de manera que el Bàsquet Girona sabrà quan i contra qui debutarà a la màxima categoria del bàsquet estatal. El que és segur és que serà un inici ben farcit de partits, ja que es jugaran tres jornades en només deu dies.

Abans que comenci la Lliga Endesa, però, caldrà que Barça, Joventut, Madrid i Betis es disputin, al Pavelló de San Pablo de Sevilla, el primer trofeu d’aquest curs, és a dir, la Supercopa d’Espanya. Això serà el 24 i el 25 de setembre. Només tres dies després, serà el torn dels primers enfrontaments de Lliga. Els partits que obriran aquesta nova edició de l’ACB es jugaran el 28, 29 i 30 de setembre, i els dies 1 i 2 d’octubre, quasi sense descans pels equips, arribarà la segona jornada. Els dies 8 i 9 ja es recuperarà el ritme habitual, menys carregat. Aquesta temporada, a més a més, no hi haurà aturada per Nadal.

El 22 del primer mes de l’any haurà acabat la primera volta de l’ACB, que definirà els equips que jugaran la Copa del Rei. Aquests seran els set millors classificats de la taula, que jugaran el torneig del 16 al 19 de febrer a Badalona, acompanyant el Joventut, amfitrió d’aquesta edició.

La Lliga acabarà el 21 de maig i, sempre en funció de les possibles finals de competicions europees, el 25 d’aquell mes hauria de començar un play-off que, com a tard, acabarien el 27 de juny.

L’equip, gairebé enllestit

Per afrontar aquesta temporada, el Bàsquet Girona ja ha anunciat sis fitxatges. A més del tècnic Aíto García Reneses, s’han incorporat Quino Colom, Pol Figueras, Ondrej Hanzlik, Kameron Taylor, Patricio Garino i Roko Prkacin. Pierre Oriola, del Barça, podria ser el següent a sumar-se a un equip que també ha renovat Jaume Sorolla i la setmana que ve té previst fer revisions i començar la preparació.