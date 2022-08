L'aler badaloní Gerard Sevillano no seguirà en el Bàsquet Girona la temporada que ve, segons va anunciar aquest dimarts el club català. Sevillano tanca la seva etapa en el conjunt gironí després de tres temporades i 86 partits disputats, en les quals ha participat en un ascens a l'ACB i un altre a LEB Or. L'exterior català era el capità de l'equip al costat del base Albert Sàbat, qui es va retirar després de finalitzar la passada campanya per passar a formar part de l'equip tècnic del conjunt de Marc Gasol.