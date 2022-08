Peralada i Girona B ja coneixen el calendari del grup 5 de la Tercera RFEF en què participaran. La lliga regular s’iniciarà el cap de setmana del 10 i 11 de setembre, i finalitzarà el cap de setmana del 22 i 23 d’abril de l’any que ve, quan s’hagin disputat un total de 30 jornades. A banda dels dos conjunts gironins, completen la categoria els següents conjunts: CF Badalona, UE Castelldefels, Cerdanyola del Vallès FC, CE Europa, FE Grama, CE L’Hospitalet, CF Muntanyesa, CF Pobla de Mafumet, UE Rapitenca, CP San Cristóbal, UE Sant Andreu, UE Tona, FC Vilafranca i UE Vilassar de Mar.

El Peralada encetarà la competició rebent el San Cristobal al Municipal per la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, i realitzarà la primera sortida diumenge 18 per visitar el Badalona. El club xampanyer clourà la temporada com a local contra el Cerdanyola per Sant Jordi. La direcció esportiva ha realitzat fins a 13 incorporacions. Jordi Palacios, Adrià Méndez i Sergi Solans reforcen el Peralada procedents del mateix Girona B. La llista d’incorporacions la completen Carles Gallardo, del Castelldefels; Dani Gómez, Domi Berlanga i Pere Espuña, del Figueres; Carles Puig, del Banyoles; Santi Varese, del Cerdanyola; Marc Nierga, de l’Alzira; Moha Abouhafs i Marc Pijuan, de l’Olot; i Diego Montien, de La Jonquera.

Per altra banda, el Girona B també estrenarà la temporada com a local, en aquest cas a Riudarenes, com fins ara, sempre que la gespa i la instal·lació ho permetin. El primer desplaçament serà per visitar el Nou Sardenya i enfrontar-se a l’Europa. L’última jornada, de la mateixa manera que el Peralada, el filial gironí la disputarà davant la seva afició, contra el Vilassar de Mar. El Girona B també s’ha reforçat de valent. Ha fitxat Àlex Almansa i Yeray Izquierdo, de la Damm; Marc Domènech, del Sant Andreu; Jose Morcillo i Oussama el Goumiri, de La Cruz; Marc Alegre, de l’Oviedo Vetusta; Karim L’Koucha, del Nàstic; i Miguel Ángel Sánchez, del Reial Madrid.

Jornades de derbi

El primer derbi gironí es disputarà el 30 d’octubre, a la jornada 8, a Riudarenes. El derbi de la segona volta al Municipal de Peralada es jugarà el 5 de març de 2023, a la jornada 23.