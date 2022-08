El migcampista Edu Expósito va afirmar ahir dimarts, durant la seva presentació com a nou futbolista de l'Espanyol a l’RCDE Stadium, que malgrat l'interès d’altres equip ell volia «arribar aquí i vestir la samarreta del club».

Preguntat per les negociacions sobre el seu futur, Expósito va voler «agrair» a tots els clubs interessats en ell. En aquest sentit, el català va desvetllar que va estar «molt a prop» del Girona, però va insistir que quan va conèixer la proposta de l’Espanyol ja no va haver-hi «res més». El jugador, que signa fins al 30 de juny del 2027, es va mostrar molt satisfet per iniciar aquesta nova etapa: «Estic molt feliç de defensar aquest escut i aquesta samarreta i tinc ganes que arribi dissabte per començar». També va dir que se sent bé jugant «tant de vuit com de deu», però que el prioritari és ajudar.