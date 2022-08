Un plat fort per començar l’ACB

El Bàsquet Girona començarà la temporada del debut a l’ACB amb un plat fort: el dimecres 28 de setembre, a les nou de la nit, es rebrà el Reial Madrid a Fontajau. Aquesta és una de les visites que amb més il·lusió espera l’afició, juntament amb la del Barça, que no arribarà, però, fins al dissabte 28 de gener, a les 20.45h, en el primer partit de la segona volta. Aquell cap de setmana serà molt intens per l’esport gironí, ja que també es jugarà el Girona-Barça de futbol a Montilivi. La visita al Palau Blaugrana no es farà esperar tant i arribarà el 6 de novembre. És un dels desplaçaments pels quals s’espera una mobilització més gran, com també ho era el partit al WiZink Center de Madrid. Aquest, però, es jugarà entre setmana, el dimarts 18 d’abril. Això i més ho va determinar el sorteig del calendari, celebrat ahir al migdia.

Els seguidors gironins han estat de sort i podran celebrar les Festes de Sant Narcís anant a veure un duel d’ACB a Fontajau: Serà el Bàsquet Girona-UCAM Murcia, el diumenge 30 d’octubre a les cinc de la tarda. El cap de setmana abans que comenci el pont de la Puríssima, a més, es rebrà la visita del Río Breogán, el diumenge 4 a les 12.30h. Aquest Nadal la Lliga Endesa no s’aturarà i els d’Aíto, a més a més, ho viuran molt a prop de casa. El divendres 30 de desembre visitaran el Nou Congost per enfrontar-se al BAXI Manresa a les nou de la nit, i, poc després, es rebrà la visita del Joventut. Serà el dimecres 4 de gener, a les 20.30h. En la segona volta, els manresans vindran a Fontajau el dissabte 25 de març, mentre que el Bàsquet Girona jugarà a l’Olímpic de Badalona el dissabte 15 d’abril al vespre. A banda dels derbis catalans, hi ha d’altres partits en què s’espera una gran assistència a Fontajau. Entre ells, les visites d’Unicaja, el diumenge 16 d’octubre; Gran Canaria, el dissabte 19 de novembre; o el València, el diumenge 12 de març. Un bon regal avançat per Sant Jordi també pot ser el Bàsquet Girona-Coviran Granada del dissabte 22 d’abril. Tot plegat, abans de tancar la temporada a casa contra el Baskonia el cap de setmana del 20 i el 21 de maig, en l’última jornada. Els catalans i la Copa del Rei Pel que fa a la resta d’equips catalans, el Barça debutarà a domicili contra el Gran Canària el divendres 30 de setembre a les 21.30h. Manresa i Joventut, però, ho faran a casa. El BAXI, amb el Lenovo Tenerife, el dijous 29 de setembre a les 21.30h, al Nou Congost; i el Badalona, a l’Olímpic, davant el Bilbao Basket, només mitja hora més tard que el Girona, el 30 de setembre a les 21.30h. El primer derbi català es jugarà entre el BAXI Manresa i el Barça, el dissabte 15 d’octubre. Els blaugranes també jugaran l’últim, rebent el Badalona al Palau, també un dissabte, el 25 de març. La resta, a més dels del Girona, s’hauran jugat ja el diumenge 20 de novembre a les 18.30h (Joventut - Barça), el dissabte 3 de desembre a les 18h (Manresa - Joventut), el dissabte 4 de febrer a les 18h (Joventut - Manresa) i el diumenge 12 de març (Barça - Manresa). Els clàssics entre Barça i Madrid es disputaran el dilluns 2 de gener, a les nou, al WiZink, i el diumenge 16 d’abril, a les 18.30h, al Palau. Només dos dies abans que el Bàsquet Girona visiti els blancs. Aquesta temporada, la fase regular de Lliga Endesa es jugarà entre el 28 de setembre i el 21 de maig, sense aturar-se per Nadal. La Copa del Rei, amb els set millors classificats d’una primera volta que acabarà el 22 de gener, es farà a Badalona del 16 al 19 de febrer. Fontajau, a dues bandes Com ha passat els últims anys, el pavelló de Fontajau acollirà tant els partits del Bàsquet Girona, ara a l’ACB, com els de l’Uni, a la Lliga Femenina i, també, en competició europea. En aquest sentit, caldrà combinar els calendaris i els horaris dels dos equips per evitar que coincideixin jugant a la mateixa hora. De moment, a l’espera que es gestioni tot això, hi ha tres jornades en què els dos clubs els toca jugar al seu pavelló. El 19 de novembre, l’equip de Marc Gasol espera el Gran Canària, a les 20.45h, i l’Spar Girona jugarà amb l’Estudiantes a casa, sense que la FEB n’hagi definit encara l’horari. La mateixa situació es repetirà el 14 de gener, quan, a priori, hi haurà un Bàsquet Girona-Surne Bilbao Basket i un Uni-Barça CBS a Fontajau. Finalment, el 25 de març serà la tercera i última ocasió en què els calendaris de les dues entitats xoquin entre si. A les sis de la tarda hi ha derbi català d’ACB, amb el Manresa, i les de Bernat Canut han de rebre l’IDK Euskotren. Caldrà trobar la manera d’organitzar-se per poder jugar tots els partits.