El Reial Madrid inicia la temporada a Helsinki i ho fa disputant la Supercopa d’Europa contra l’Eintracht de Frankfurt, amb la condició d’absolut favorit sobretot després que el conjunt alemany no pugui comptar amb Filip Kostic, la seva principal estrella. La d’aquesta nit serà la posada en escena del conjunt blanc, de nou dirigit per Carlo Ancelotti des de la banqueta i amb poques cares noves, com les del defensa Rüdiger i el central Tchouaméni. De la seva banda l’Eintracht, flamant guanyador de la Lliga Europa i revelació l’últim curs al continent, arriba a la cita sense el seu millor jugador i després de caure golejat (1-6 pel Bayern) en l’estrena a la Bundesliga.