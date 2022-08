El Reial Madrid ha donat per inaugurada la temporada oficial de la mateixa manera que va tancar l’anterior: guanyant un títol continental. Aquesta vegada no ha necessitat cap remuntada miraculosa ni un gol en el darrer sospir, sinó que per proclamar-se campió de la Supercopa d’Europa en va fer prou superant un fluix inici del partit per acabar dominant a plaer l’Eintracht. Els gols d’Alaba i Benzema, un a cada part, van ser determinants a favor d’un conjunt, el d’Ancelotti, que no va patir excessius problemes.

És cert que Courtois feia de les seves només començar i evitava un ensurt davant Kamada, el primer que va decidir provar sort de cara a porteria. Però tret d’aquesta intervenció matinera del porter belga, el cert és que el Madrid va tenir una nit bastant plàcida a Helsinki, tret d’alguna arribada aïllada. De mica en mica va anar augmentant les revolucions fins al punt de ser clarament superior. Vinicius avisava i Tuta salvava sota els pals i era Alaba, a pocs minuts del descans, el que inaugurava el marcador. El defensa va rematar a plaer la prolongació de Casemiro en un servei des de la cantonada executat per Kroos. Vinicius i el propi Casemiro van tenir molt a prop el segon només tornar dels vestidors. Ho van impedir el porter Trapp i també el travesser. Però ni un ni l’altre van poder evitar que Benzema, al minut 65, deixés la final de la Supercopa d’Europa vista per a sentència. El davanter francès continua en estat de gràcia i va culminar una assistència de Vinicius per fer el segon. El seu xut va entrar pel mig de la porteria. Amb tot dat i beneït, Ancelotti va decidir moure la banqueta i van disputar els seus primers minuts oficials els dos fitxatges d’aquest estiu, Tchouameni i Rudiger, que anit van ser suplents. La situació estava sota control i tot i que l’Eintracht va estirar les seves línies tot buscant un gol que li donés vida, no va ser capaç de generar perill fins al final.