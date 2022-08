La selecció espanyola femenina de bàsquet continua caminant amb pas ferm en l’Europeu U18 que s’està disputant a Grècia. El combinat dirigit per l’entrenador de l’Spar Girona, Bernat Canut, ja ha atrapat els quarts de final després de superar ahir sense massa dificultats Bèlgica, rival al que només va deixar que anotés 43 punts. Carla Brito, amb 11 punts, 7 rebots i 14 unitats de valoració va ser la jugadora més destacada en un partit sense gaire encert ofensiu i que s’acabaria emportant Espanya, que va dominar per 50-43 en el marcador. Avui, les noies de Bernat Canut s’hi posen de nou perquè es jugaran l’accés a les semifinals i, per tant, entrar de ple a lluitar per les medalles. S’enfrontaran a Finlàndia (13:30 hores), que ahir es va desfer d’Israel en el seu partit de vuitens.