Gasol fa saltar les alarmes

Marc Gasol es va lesionar del genoll en el primer partit de la final four per ascendir a l’ACB contra el Força Lleida. En aquell moment milers de gironins es van témer el pitjor, però Gasol va suportar les molèsties contra l’Estudiantes i va contribuir en la victòria que culminava la fita de l’ascens. Tanmateix, encara arrossega la lesió i és evident que, sense un objectiu excepcional i amb el repte de competir regularment a l’elit del bàsquet espanyol, és fonamental que el jugador franquícia de l’equip es recuperi en plenitud. Segons explicava Encestando, Gasol es pot perdre els dos primers mesos de competició, pel que no tornarà a la pista fins el mes de novembre. Així doncs, el club es planteja el fitxatge d’un pivot de garanties que el substitueixi fins que no s’hagi recuperat plenament. Ningú del Bàsquet Girona n’ha volgut confirmar res al respecte. Ni de la lesió de Gasol ni tampoc de la possible arribada d’un substitut temporal.

Veient aquest escenari, el pivot es perdrà el retorn a l’ACB en un enfrontament que fa especial il·lusió als aficionats: la visita del Reial Madrid a Fontajau el 28 de setembre. Ara bé, no es perdria l’altra visita que també s’espera amb ganes: la del Barça, programada pel dissabte 28 de gener de 2023. Oriola, a punt El següent fitxatge en arribar, però, serà el de Pierre Oriola, procedent del Barça. Sarunas Jasikevicius no comptava amb ell per la pròxima temporada i, malgrat tenir altres ofertes per seguir la seva carrera esportiva lluny del Palau Blaugrana, ha preferit apostar pel club gironí. L’acord existeix i signaria per dues temporades. Perquè es faci oficial, però, ha de rescindir el contracte que té signat amb el Barça fins al 2024, tot i que no es preveu una operació complicada. El de Tàrrega seria la setena incorporació del Bàsquet Girona 2022-23 després de les arribades de Kameron Taylor, Ondra Hanzlík, Quino Colom, Pato Garino, Roko Prkacin i Pol Figueras, de manera que Aíto Garcia Reneses veuria com la direcció esportiva posa a la seva disposició una plantilla encara més competitiva. Amb el fitxatge de Pierre Oriola, el tècnic madrileny comptaria amb dotze jugadors per aquesta temporada: els set fitxatges i quatre que continuen (Josep Franch, Máximo Fjellerup, Èric Vila, Jaume Sorolla i Marc Gasol).