La Unió Esportiba Olot ha presentat les dues darreres incorporacions: els seus extrems del Barça Atlètic Mamadou Saïdou Bah i Josep Cerdà, que jugaran cedits fins a final de temporada. La temprada passada ambdós futbolistes van fer una magnífica temporada amb el Juvenil A, per això la direcció esportiva del Barça els havia donat continuïtat en el projecte, fent-los fitxa del filial de Rafa Màrquez. Tanmateix, finalment reforçaran les bandes del conjunt garrotxí, que ha confeccionat una plantilla competitiva per estrenar-se a la Segona RFEF.

L’extrem català d’origen guineà Saïdou Bah i el mallorquí Josep Cerdà reforçaran les bandes de l’atac amb velocitat, atreviment i desequilibri. Aquesta operació ha estat possible gràcies al conveni vigent amb el club blaugrana.

Saïdou Bah és al Barça des de l’etapa de benjamí i ha estat a la Masia fins a debutar amb el Barça Atlètic i marcar alguns gols en aquesta pretemporada. En el seu últim any com a juvenil va aconseguir el doblet amb la lliga de Divisió d’Honor i la Copa de Campions, sent una peça vital i un dels jugadors més utilitzats. És el típic extrem format a Can Barça, un jugador molt vertical i amb molta velocitat per encarar el seu rival amb arribada, desmarcades a l’espai i bona centrada.

Per altra banda, Josep Cerdà es va formar en diversos conjunts balears com el Constància i el Real Mallorca abans de firmar pel FC Barcelona l’any 2019. Va jugar al Juvenil B i com Saïdou, també va conquerir el doblet en el curs passat. Sol jugar per fora a cama canviada (és dretà i juga per l’esquerra) i destaca per una bona combinació, desequilibri en l’un contra un i polivalència, ja que es pot adaptar a la punta o segona punta.