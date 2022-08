L’Olot continua amb la seva posada a punt per afrontar amb garanties aquesta temporada a la Segona RFEF i ahir va signar una bona actuació contra el Nàstic, d’una categoria per sobre, tot i acabar perdent (1-3). Els de Manix Mandiola fins i tot van avançar-se en el marcador gràcies a un gol matiner d’Ot Serrano, que va veure porteria quan només s’havien disputat deu minuts. Fins i tot van gaudir d’alguna oportunitat més per ampliar l’avantatge, encara que sense sort.

Al segon acte, però, l’escenari va canviar i el conjunt grana, dirigit per Raül Agné, va fer-se amb el comandament de la situació. Lupu, en un tres i no res (va marcar en els minuts 74 i 77), va capgirar l’electrònic i la sentència va arribar a peus d’Aaron Rey, que va fer el tercer i definitiu gol.