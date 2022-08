Laia Codina ha tornat i vol fer-se un lloc a l’onze

Des d’aquest passat dilluns el Barça femení s’està entrenant a la Vall d’en Bas, on hi fa una estada de pretemporada a les instal·lacions de Royal Verd a Les Preses que s’allargarà fins dilluns que ve. Entre les 26 jugadores citades n’hi ha dues que, a la Garrotxa, es troben, relativament, a prop de casa. Són Laia Codina, defensa de Campllong; i Martina Fernández, d’Ordis, que té fitxa del filial tot i que el febrer, amb tan sols 17 anys, ja va debutar amb el primer equip.

El tècnic Jonatan Giráldez té la central de Campllong en molt bona consideració de cara a aquest curs: «La conec de fa temps, quan a les categories inferiors era capitana, i segueix tenint una actitud brutal, no només al camp, sinó de cara a la vida en general. Ens ajuda molt a apujar la intensitat durant els entrenaments». Codina, mentrestant, espera amb ganes que comenci la temporada i va confessar que té «l’ambició» de fer-se «un lloc a l’onze». L’última lliga, la jugadora va marxar cedida per defensar els colors del Milan i sumar uns minuts que potser no hauria tingut a Barcelona. Va ser una experiència, en les seves paraules, que «va anar bé per agafar noves idees i veure nou futbol», a més d’agafar «maduresa dins i fora el camp». «Ho recomanaria totalment», afegia. De totes maneres, la de Campllong volia tornar i s’alegra que l’equip segueixi «amb la mateixa ambició i objectius».

La central ha passat per les categories inferiors del club i ara és un referent per les joves futbolistes. «Fer el salt al primer equip impressiona i els volem transmetre tranquil·litat», explicava, «elles ja saben que no han de fer res més que jugar a futbol i, sobretot, gaudir del moment». En aquest sentit, Giráldez va valorar que les jugadores de la casa «estan cada cop més a prop de les del primer equip, quelcom que és molt bona notícia perquè ens dona més opcions i competència». El tècnic, però, és prudent, i reconeixia que «s’ha de tenir en compte la seva edat i poca experiència perquè l’adaptació física i tàctica sigui bona i ràpida». Una de les jugadores del B que encaixa en aquest perfil és Martina Fernández, nascuda el 2004 a Ordis (Alt Empordà). La lateral de 17 anys té «unes grans condicions físiques» i ja ha debutat amb la primera plantilla. «La temporada passada va fer molts entrenaments amb i estem desitjant que comenci la temporada per veure quin nivell té tant ella com les seves companyes», va dir-ne Giráldez.

Una situació «lamentable»

Tot just ahir, 16 dies més tard del previst, va saber-se que el sorteig del calendari de la Lliga Iberdrola es farà aquest divendres al migdia. La data s’ha sabut després d’una situació rocambolesca, per la falta d’acord entre la Federació de Rubiales i la Lliga Professional de Futbol Femení. Al final, serà la RFEF qui ho organitzi, després que hi intervingués el CSD. Marta Torrejón, segona capitana del Barça, és només una de les moltes jugadores que s’han mostrat indignades: «És lamentable que a aquestes altures seguim sense calendari i amb dues institucions barallant-se per qui organitza el sorteig mentre nosaltres seguim sense saber contra qui ni quan jugarem», va afirmar ahir, des de Les Preses. «Hem de tenir paciència i centrar-nos en la pretemporada», va concloure. «Ara, almenys, podrem tancar la carpeta», ho rematava.

El dia 16 les blaugranes jugaran el seu segon amistós amb el Bayern. Segurament serà, però, sense Aitana Bonmatí, que ahir va lesionar-se el soli de la cama esquerra i va abandonar la Vall d’en Bas per recuperar-se a Barcelona.

