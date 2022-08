L’accent català a Primera, Barcelona a part, el completen Girona i Espanyol. Els altres dos representants. Clubs que viuen realitats diferents. El blanc-i-blau, en plena construcció, mentre que també arriben cares noves a Montilivi, on hi regna la il·lusió per tenir més sort en aquesta segona etapa a l’elit.

Dues jornades abans del tancament de la passada Lliga, Vicente Moreno, el tècnic que havia pujat l’Espanyol a Primera, era acomiadat. No havia sigut un curs il·lusionant i l’afició estava desencantada. La majoria de socis va aprovar la guillotina executada per Chen Yansheng. Van caure l’entrenador i el director esportiu Rufete a la recerca d’un canvi de rumb sota la batuta de Domingo Catoira als despatxos i Diego Martínez a la banqueta.

Pintava bé aquesta reestructuració, però el projecte avança lentament. L’equip va tancar a Itàlia la seva pretemporada amb un balanç equilibrat de dues victòries, dos empats i dues derrotes, amb especial menció per a la patacada patida contra el Brihgton (5-1). La golejada, almenys, va servir per destapar les mancances i avançar cap a una imatge més sòlida i convincent, com la mostrada davant el Nàpols (0-0).

La nova plantilla es va començar a edificar amb les baixes de futbolistes emblemàtics com Diego López i David López, capitans que acabaven contracte, igual que Dídac Vilà, un altre veterà format al planter. Més endavant es confirmaria l’adéu de Melendo. Jugarà al Granada. Tampoc van seguir cedits com Morlanes, Loren i Yangel Herrera, completant una dotzena de baixes que s’havia de compensar amb nous fitxatges.

Cinc són els reforços tancats fins ara (sense comptar Vilhena, cedit a la Salernitana), començant pel lateral esquerre Brian Oliván i el punta Joselu, que ja estaven acordats a finals de la temporada passada. El migcampista Vinicius Souza i el porter Lecomte van ser els següents, però l’únic desemborsament ha estat el realitzat per Edu Expósito, el migcampista de l’Eibar que també volia el Girona. Ha costat 4,5 milions d’euros.

Darder, el líder

Diego Martínez espera més moviments per consolidar la idea. El mercat es tanca el primer de setembre a les 23.59 i el panorama pot fer moltes voltes. «Els resultats de pretemporada no em preocupen gaire, el més important són les sensacions i les moltes coses que hem de millorar», assegura el preparador, que va triomfar a la seva etapa amb el Granada.

Vicente Moreno va patir els nervis de l’afició periquita, ansiosa per fer un pas endavant en els objectius. Diego va avançar en la presentació que el públic s’identificaria amb l’Espanyol i tornaria a gaudir. «Hem de tenir paciència fins que incorporem tothom. A partir d’aquí seguirem millorant i competint», sosté el gallec, que va apuntar Sergi Darder com a exemple i líder. Més difícil ho ha tingut amb Raúl de Tomás. La continuïtat de l’internacional és a l’aire. Tot i que la seva clàusula de rescissió és de 75 milions, el club el vendria per menys de la meitat.

Joventut i talent a Montilivi

De moment, el Girona ha construït un bloc de joventut i de talent, que manté el nucli de l’equip de l’ascens, capaç de presentar brots verds a la pretemporada, amb un nom propi per sobre de la resta: Taty Castellanos. El gol, en aquest Girona de Primera, sembla que ja no només serà cosa d’un Stuani que ha batut records a Montilivi. El jove davanter argentí, cedit per New York City, ha arribat amb l’aval de triomfar a la lliga nord-americana, on va ser màxim realitzador, i durant els partits de preparació va veure porta tres vegades. L’afició té nou ídol. La resta d’arribades també estan marcades per la joventut i el talent, com Miguel Gutiérrez, lateral fitxat del Reial Madrid; Roro Riquelme, extrem cedit per l’Atlètic o Yan Couto, que torna a Montilivi prestat pel City.

Jugadors, aquests, que s’integren en un equip que any rere any treu talent jove a relluir i que ja ha convertit en realitats els defenses Arnau i Santi Bueno, el carriler Valery o el mig Terrats, i que ja tenen Ureña, Biel Farrés o Artero esperant la seva oportunitat. Per no fracassar a Primera també cal veterania i això és el que aportaran peces com David López (Espanyol) o fins i tot Yangel Herrera (cedit pel City), tot i tenir només 24 anys, al costat d’altres que ja estaven com Juanpe , Aleix García, el porter Juan Carlos o els ara lesionats Bernardo i Borja García.