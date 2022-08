Tres dels protagonistes de l’ascens del Bàsquet Girona seguiran a l’equip en la seva aventura a l’ACB. Són el base Josep Franch, l’escorta Maxi Fjellerup i l’ala-pivot Èric Vila. Tots ells encara tenien contracte en vigor amb el club i compliran, d’aquesta manera, la seva segona temporada a Fontajau, en la que serà l’estrena de l’equip a l’elit del bàsquet estatal.

Franch, badaloní, és un jugador veterà que aportarà experiència a la Liga Endesa, on hi acumula temporades amb el Joventut, el Murcia, el Betis (en dues etapes) i el Gipuzkoa. Als seus 31 anys, el curs passat va disputar una mitjana de 23,2 minuts per partit, anotant 9,4 punts i agafant 3,6 rebots. L’argentí Fjellerup, tot i arribar a l’equip a l’hivern, va ser una peça molt utilitzada, sumant una mitjana de gairebé 25 minuts jugats i firmant, pel camí, unes molt bones xifres: 12,8 punts i 4,5 rebots per partit. Amb 24 anys, s’espera que segueixi sent important pel club a la màxima categoria. També amb 24 anys, Èric Vila, de Bescanó, va ser un jugador destacat la temporada passada. En una mitjana de 21,4 minuts per partit, va anotar 8,4 punts i va agafar 4,2 rebots.

Oriola, d’acord amb el Barça

Ara com ara, la plantilla del debut a l’ACB ja compta amb 11 jugadors, però fa setmanes que s’espera l’arribada de Pierre Oriola. En aquest sentit, el pivot de Tàrrega ja hauria arribat a un acord amb el Barça per rescindir, dos anys abans de l’estipulat, el seu contracte com a blaugrana. Oriola no entrava dins els plans de Jasikevicius i el Bàsquet Girona vol sumar-lo a l’equip pel seu bon nivell i l’experiència que té a la categoria. S’espera que el jugador firmi per dues temporades.