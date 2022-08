La nova temporada que arrenca avui mateix porta importants canvis en la manera com es veurà LaLliga per televisió. El concurs llançat pels clubs a finals de desembre va repartir el pastís entre Dazn i Movistar, que compartiran els drets de la competició durant les cinc properes temporades, a canvi de 990 milions d’euros en total per a cada curs.

Els acords posteriors a què han arribat les dues companyies dibuixen un panorama audiovisual en què entren en joc tres agents diferents. Movistar i Orange oferiran tots els partits de la temporada, integrats als seus paquets convergents, amb telefonia mòbil i internet inclosos; Dazn només oferirà la meitat.

Les ofertes

Movistar ofereix el futbol, juntament amb la resta dels seus serveis habituals, per una quota mínima de 69,90 euros al mes durant quatre mesos i 94,90 a partir del cinquè mes. Qui vulgui incorporar la Champions i la resta de competicions europees, així com les lligues d’Anglaterra, Alemanya, Itàlia i França, ho podrà fer elevant la factura fins als 79,65 euros al mes durant quatre mesos i 107,90 a partir de llavors, sense permanència.

En el cas d’Orange, l’oferta del seu paquet de futbol, cinema i sèries, a més de fibra i mòbil, és d’un mínim de 82,50 euros al mes durant quatre mesos i 110 a partir d’aleshores, amb una permanència mínima a la plataforma de 12 mesos. La diferència amb Movistar és que no oferirà lligues estrangeres, a excepció de la Premier League.

Dazn, per la seva banda, ofereix a través de la seva OTT cinc partits per jornada, excepte tres, en què no n’emetrà cap. La quota mensual de Dazn LaLliga és de 18,99 euros, mentre que qui vulgui accedir a tots els seus continguts (Moto GP, Fórmula 1, Eurolliga, Premier League...) ho podrà fer subscrivint-se al paquet Dazn Total per 24,99 al mes o amb un compromís anual que es fracciona en pagaments mensuals de 19,99 euros.

Nous narradors

Al marge de les plataformes, la gran novetat d’aquest curs té a veure amb les veus que narraran els partits. En aquest concurs, LaLliga oferia als operadors la producció completa, incloent-hi narradors i comentaristes, encara que donava l’opció de personalitzar els continguts a cadascun. Dazn ha decidit configurar el seu propi equip, mentre que Movistar, en una decisió que ha sorprès a LaLliga fins i tot, ha optat per adoptar el planter de comentaristes elegit per l’equip de Tebas.

Carlos Martínez es manté com a narrador de capçalera, però Julio Maldonado, Mónica Marchante, Ricardo Sierra, Jorge Valdano i Álvaro Benito, entre altres, deixaran de posar veu a les retransmissions. També es renova l’equip de comentaristes, que estarà compost majoritàriament per exfutbolistes. David Villa, Guti, Juanfran, Morientes i Mendieta seran alguns dels antics jugadors que participaran a les retransmissions. A Dazn, ben contractats per LaLliga, segueixen com a narradors José Sanchís, Lluís Izquierdo o Miguel Ángel Román i s’hi uneixen Rubén Martín, Alba Oliveros, Julio Suárez o Jordi Pons. L’última incorporació va ser anunciada aquest passat dimecres per LaLliga: l’exjugador del Reial Madrid Iker Casillas comentarà els grans partits de la competició des dels mateixos estadis.

Una altra de les novetats és que deixarà d’haver-hi entrevistes a directius i directors esportius a les llotges dels estadis, un clàssic de les retransmissions que Movistar, almenys d’entrada, ha optat per no donar continuïtat en aquest nou curs.

Segona i bars

Més variada serà l’oferta de Segona Divisió. Movistar, Orange i Telecable l’oferiran íntegra des de la primera jornada i a partir del setembre s’aniran incorporant també Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo i Guuk. En total, 10 plataformes oferiran la categoria de plata, que aquest any no emetrà cap partit a través de la TDT, al contrari del que passava a aquesta hora. Totes elles ho faran amb comentaristes i narradors elegits per LaLliga.

Pel que fa als establiments d’hostaleria, podran contractar totes les grans competicions de futbol (juntament amb altres esdeveniments com Fórmula 1, MotoGP i Eurolliga) a través de Movistar, Orange, Mediapro, Agile i Avatel, a més de poder fer-ho de manera directa i sense intermediaris amb LaLliga. Com a gran novetat, cada local pagarà més o menys quota en funció de la seva activitat concreta, de la localitat i del seu aforament.