El Barcelona inicia la seva aventura a la Lliga contra el Rayo Vallecano amb la incertesa de si podrà o no disposar de totes les incorporacions i renovacions. Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen, Franck Kessié, Ousmane Dembélé i Sergi Roberto estan a l'espera que LaLliga doni el vist-i-plau per inscriure'ls després que el club activés de manera oficial l’anomenada quarta palanca: la venda del 25% de Barça Studios a Orpheus Media per 100 milions d’euros. Tot i que aquesta operació podria ser insuficient per registrar-los tots set a temps.

D’això i més en va parlar l’entrenador, un Xavi Hernández que va assegurar que en el club «tothom és molt optimista» i que es confia que es podrà inscriure els cinc fitxatges més les dues renovacions: «Fins a dues hores abans del partit tenim temps. Potser no els inscriurem tots demà, però som molt optimistes», va dir. El de Terrassa també va repassar la situació de sortides i arribades. Va parlar del futur de Frenkie De Jong i Aubameyang: «Són dos jugadors importants i, si els puc utilitzar, perfecte. Els futbolistes amb els quals no compto ja ho saben, perquè ho han sentit de la meva boca», va afirmar. D’altra banda, va reconèixer que li hagués agradat que Nico González no se n'hagués anat al València: «Ha estat molt valent. És una cessió, així que li desitjo el millor i que torni l'any que ve més madur», va explicar Xavi, que va confirmar que qui es queda és Miralem Pjanic. «Al final m’ha convençut», va resumir. Aquest panorama fa que sigui impossible saber quin serà l'onze titular que podrà posar Xavi Hernández davant el Rayo però, si finalment el club no és capaç d'inscriure a tots els jugadors, noms que estan en la rampa de sortida podrien tenir més protagonisme de l'esperat. El Rayo Vallecano de la seva banda afronta el seu debut de lliga en un dels estadis més complicats del campionat, però en el que el passat curs van treure la seva millor versió per encarrilar la permanència. Andoni Iraola, tècnic del Rayo, segueix comptant amb el mateix bloc de la passada campanya ja que manté en la seva plantilla a 17 jugadors, entre ells el colombià Radamel Falcao, que, si no hi ha cap contratemps d’última hora, serà l'encarregat de portar la iniciativa ofensiva. De les quatre incorporacions el que més possibilitats té de jugar de titular és el central francès Florian Lejeune. El primer partit oficial de la temporada és una «gran prova de foc» per veure com comença l'equip de Xavi, que n’és conscient de les complicacions: «Tàcticament és un gran equip, està molt bé organitzat i treballat per Iraola, que és un gran entrenador. Defensen bé i surten a la contra com avions», va sentenciar.