L’Espanyol i l’Ajuntament de Cornellà van arribar a un acord que permetrà que el Cornellà jugui els seus partits oficials a l’RCDE Stadium la temporada 2022/23 i pugui complir amb les normatives que exigeix la Federació als equips de Primera RFEF, que reclama gespa natural i una il·luminació artificial potent.

A més de tenir un vessant econòmic positiu per l’Espanyol, aquest conveni permetrà establir nous vincles entre el club i el consistori, a més d’oferir avantatges als socis dels dos equips implicats. L’acord va anunciar-se ahir i el setembre es ratificarà de manera definitiva, amb un acte on hi haurà representants de les entitats i l’alcalde Antonio Balmón.

D’aquesta manera, el Cornellà comptarà amb l’estadi amb més capacitat de la categoria, amb un aforament de 40.000 espectadors. Això el situa per davant de camps com Riazor (34.611), l’Enrique Roca de Múrcia (31.179) o el Nuevo Arcángel de Còrdova (21.822).