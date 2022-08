Els abonats han d’esperar per rebre uns carnets que van amb retard

Juga demà el Girona i encara haurà d’esperar uns dies per estrenar-se a Montilivi. No serà fins el dilluns 22 d’agost quan rebrà el Getafe, poc abans del divendres següent, que repetirà escenari per enfrontar-se al Celta. Dos partits que encara han d’arribar, però que podria agafar als abonats encara sense el seu carnet per aquesta temporada. Pagat el preu que toca, les setmanes han passat però el carnet físic encara no s’ha pogut repartir a temps. El club, conscient del que està passant, ha decidit informar d’aquest endarreriment i ha obert dues vies alternatives per intentar resoldre la situació o, almenys, minimitzar els seus efectes.

Sense poder assegurar que el carnet arribi a temps, el Girona explica que a l’anomenada àrea del soci qualsevol que ho vulgui pot descarregar-se una entrada, ja sigui pel partit contra el Getafe del dia 22 o pel duel amb el Celta d’aquella mateixa setmana. Al mateix temps, es pot fer servir l’abonament digital que està disponible a l’app oficial del club. Un i altre mètode són vàlids per accedir a l’estada encara que no es disposi del carnet físic. Malgrat les solucions, alguns abonats descontents van mostrar les seves crítiques a les xarxes socials.