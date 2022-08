L'Olot s'ha imposat per la mínima a l'Europa a la Copa Catalunya Absoluta amb un solitari gol d'Ernest Forgas al minut 52. Batalla ha estat clau a cinc minuts del final amb una aturada a Adri Gené per evitar l'empat i els penals.

El partit ha començat animat i els dos equips han tingut les primeres ocasions ben d'hora. Al minut quatre Manel Busquets ho ha intentat amb un xut desviat, però la resposta de l'Europa no s'ha fet esperar. Quatre minuts després, Adri Gené ha perdonat el primer gol dels graciencs. Galeano ha connectat amb l'ex del Girona B i després de conduir ha xutat fora en el mà a mà davant Batalla. Els garrotxins han pres la iniciativa ofensiva i s'han tornat a aproximar a l'àrea de Marc Vito amb rematades forçades i sense massa perill. Callís ha estat l'últim a intentar-ho abans d'arribar al descans. Combinació amb Terma i el xut ha acabat al lateral de la xarxa.

A la mitja part, Manix Mandiola ha fet entrar Forgas i Xumetra per Sebas i Brugué. El canvi no ha tardat a tenir efecte. Forgas ha avisat amb el cap amb una rematada que ha passat fregant al pal al cinc de la segona. Dos minuts després, el punta barceloní no perdonaria. Forgas ha caçat una centrada desviada per un defensa dins l'àrea i ha marcat l'únic gol del partit amb la testa. L'Olot ha intentat ampliar l'avantatge, però no ha pogut. De fet, al minut 75 dos exjugadors de l'Olot han estat a punt d'esgarrar-li la vesprada. Joel Arimany ha pentinat per Kilian Villaverde que ha creuat massa la pilota des del vèrtex de l'àrea. Encara n'ha tingut un altre l'Europa a cinc minuts del final, però Batalla ha desviat a córner l'últim intent dels escapolats per empatar mitjançant Gené. Ja en l'afegit, els visitants s'han quedat amb deu per l'expulsió de Pol Aldabó quan Bigas ja enfilava la porteria. Triomf per la mínima de l'Olot, però que val una classificació.