José Luis Gayà, jugador i capità del València, no podrà jugar demà contra el Girona per una sanció que arrossega des de la temporada passada i que ell mateix considera del tot «desproporcionada». El lateral va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per valorar la seva situació. No podrà jugar quatre partits per unes paraules de fa pocs mesos i per més que el seu club hagi anat trucant portes, tots i cadascun dels organismes consultats han ratificat la sanció. «Estic trist i decepcionat. Crec que no vaig dir res perquè se’m castigués així. No vull comparar, però s’han dit coses iguals del que vaig dir i no ha passat res. Això és el que em dol. Mai he faltat el respecte a ningú. Porto nou anys jugant a futbol i mai he insultat cap àrbitre. Pensàvem que evitaríem el càstig però no ha sigut així i ens condiciona molt», va declarar el jugador.