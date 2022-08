El GEiEG va anunciar ahir la renovació d’Anna Jòdar, que jugarà la seva tercera temporada amb el primer equip. Nascuda el 1995, el curs passat la base va aconseguir una mitjana de 6 punts per partit a Lliga Femenina 2, i va fer valer el seu lideratge en la fase d’ascens. «Estic encantada de renovar, vull seguir ajudant l’equip, sobretot amb el ritme i control de joc», va valorar Jòdar.

D’aquesta manera, doncs, l’entitat grupista va donar ahir per tancada la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. Les deu jugadores que entrenarà Bernat Vivolas a la Lliga Femenina 2 són les següents: Núria Bagaria, Anna Jòdar, Clàudia Morente, Alba Coma, Janina Pairó, Alba Riera, Júlia Fernández, Blanca Casamort, Vane González i Helena Condom. Així, es mantindrà el bloc dels darrers anys, amb una plantilla que destaca per estar formada íntegrament per esportistes que han passat tota o gran part de la seva etapa formativa a les categories base del club. Aquest és un fet gairebé insòlit a tota la categoria.